https://ria.ru/20220927/kitay-1819721147.html

Минкоммерции КНР: Китай готов в рамках G20 содействовать реформе ВТО

Минкоммерции КНР: Китай готов в рамках G20 содействовать реформе ВТО - РИА Новости, 27.09.2022

Минкоммерции КНР: Китай готов в рамках G20 содействовать реформе ВТО

Китай готов работать с другими членами Группы 20 (G20) для содействия реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и достижения Целей устойчивого развития ООН,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:01

2022-09-27T11:01

2022-09-27T11:01

россия-китай: главное

китай

всемирная торговая организация (вто)

большая двадцатка

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай готов работать с другими членами Группы 20 (G20) для содействия реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и достижения Целей устойчивого развития ООН, сообщил заместитель министра коммерции, представитель КНР на международных торговых переговорах Ван Шоувэнь.Он выступил с таким заявлением по видеосвязи на встрече министров торговли, инвестиций и промышленности G20, которая проходила в Индонезии 22-23 сентября.Придерживаясь своей новой концепции развития, Китай стремится укреплять партнерские отношения в области экологически чистого развития, реализовывать международное инвестиционное сотрудничество и продвигать зеленое развитие "Пояса и пути", указал он.Как сообщил Ван Шоувэнь, для формирования сообщества гигиены и здоровья всего человечества Китай сотрудничает с более чем 120 странами и регионами в области вакцин.По словам замминистра, наряду с усилиями по стимулированию цифровизации промышленности и цифровой индустриализации Китай также продвигает процесс присоединения к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики и укрепляет международное сотрудничество в этой сфере.Ван Шоувэнь призвал все стороны противостоять унилатерализму и протекционизму, а также избегать принятия дискриминационной политики и мер, которые могут оказать негативное влияние на глобальные инвестиции и производственно-сбытовые цепочки.

https://ria.ru/20220920/investitsii-1818191268.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, всемирная торговая организация (вто), большая двадцатка