https://ria.ru/20220927/kitay-1819721147.html
Минкоммерции КНР: Китай готов в рамках G20 содействовать реформе ВТО
Минкоммерции КНР: Китай готов в рамках G20 содействовать реформе ВТО - РИА Новости, 27.09.2022
Минкоммерции КНР: Китай готов в рамках G20 содействовать реформе ВТО
Китай готов работать с другими членами Группы 20 (G20) для содействия реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и достижения Целей устойчивого развития ООН,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:01
2022-09-27T11:01
2022-09-27T11:01
россия-китай: главное
китай
всемирная торговая организация (вто)
большая двадцатка
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай готов работать с другими членами Группы 20 (G20) для содействия реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и достижения Целей устойчивого развития ООН, сообщил заместитель министра коммерции, представитель КНР на международных торговых переговорах Ван Шоувэнь.Он выступил с таким заявлением по видеосвязи на встрече министров торговли, инвестиций и промышленности G20, которая проходила в Индонезии 22-23 сентября.Придерживаясь своей новой концепции развития, Китай стремится укреплять партнерские отношения в области экологически чистого развития, реализовывать международное инвестиционное сотрудничество и продвигать зеленое развитие "Пояса и пути", указал он.Как сообщил Ван Шоувэнь, для формирования сообщества гигиены и здоровья всего человечества Китай сотрудничает с более чем 120 странами и регионами в области вакцин.По словам замминистра, наряду с усилиями по стимулированию цифровизации промышленности и цифровой индустриализации Китай также продвигает процесс присоединения к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики и укрепляет международное сотрудничество в этой сфере.Ван Шоувэнь призвал все стороны противостоять унилатерализму и протекционизму, а также избегать принятия дискриминационной политики и мер, которые могут оказать негативное влияние на глобальные инвестиции и производственно-сбытовые цепочки.
https://ria.ru/20220920/investitsii-1818191268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, всемирная торговая организация (вто), большая двадцатка
Россия-Китай: Главное, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), Большая двадцатка
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай готов работать с другими членами Группы 20 (G20) для содействия реформе Всемирной торговой организации (ВТО) и достижения Целей устойчивого развития ООН, сообщил заместитель министра коммерции, представитель КНР на международных торговых переговорах Ван Шоувэнь.
Он выступил с таким заявлением по видеосвязи на встрече министров торговли, инвестиций и промышленности G20, которая проходила в Индонезии
22-23 сентября.
Придерживаясь своей новой концепции развития, Китай стремится укреплять партнерские отношения в области экологически чистого развития, реализовывать международное инвестиционное сотрудничество и продвигать зеленое развитие "Пояса и пути", указал он.
Как сообщил Ван Шоувэнь, для формирования сообщества гигиены и здоровья всего человечества Китай сотрудничает с более чем 120 странами и регионами в области вакцин.
По словам замминистра, наряду с усилиями по стимулированию цифровизации промышленности и цифровой индустриализации Китай также продвигает процесс присоединения к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики и укрепляет международное сотрудничество в этой сфере.
Ван Шоувэнь призвал все стороны противостоять унилатерализму и протекционизму, а также избегать принятия дискриминационной политики и мер, которые могут оказать негативное влияние на глобальные инвестиции и производственно-сбытовые цепочки.