https://ria.ru/20220927/khudozhnitsa-1819553518.html

"Мой позывной — Художник". Узница СБУ открыла выставку своих картин

"Мой позывной — Художник". Узница СБУ открыла выставку своих картин - РИА Новости, 27.09.2022

"Мой позывной — Художник". Узница СБУ открыла выставку своих картин

В музее мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке уже несколько месяцев работает выставка художницы Надежды Вакуленко, бойца народного ополчения. В ее... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:21

специальная военная операция на украине

ирина фарион

донецк (днр)

донбасс

россия

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bcbf61443f33cc5af5e2543a6f58717.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В музее мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке уже несколько месяцев работает выставка художницы Надежды Вакуленко, бойца народного ополчения. В ее картинах — трагедия и суровый символизм гражданской войны, которая продолжается уже восемь лет.Непридуманные сюжетыГранитный красноармеец с изрешеченного осколками мемориала Саур-Могила. Бабушка с рушником, только что доставшая из печи каравай. Мальчишка на пороге разбитого снарядами дома. Отец-защитник, мать-хранительница, ребенок-наследник… Этот триптих стрелок Надежда Вакуленко, которую на передовой знают по позывному Художник, писала в коротких перерывах между боями."В 2017-м на Саур-Могиле ребята из батальона "Восток" при перезахоронении наших парней наткнулись на большую братскую могилу Великой Отечественной. Так история сделала круг, — рассказывает она. — Увиденное тогда потрясло. Представьте: осколков — по колено. И посреди развалин лежит поверженный памятник красноармейцу. Но он не побежден. Он словно готовится встать и снова, через много десятилетий, пойти в атаку. Это самое первое впечатление я попыталась перенести на холст".Невыдуманный сюжет и у второй картины. В начале войны украинский снаряд попал в детский дом под Луганском, было много погибших. Ополченцам пришлось разгребать завалы."Камни были липкими от крови, — Надежде и сегодня тяжело это вспоминать. — Конечно, образ мальчика собирательный. Главное, что хотелось передать: в его глазах нет страха. И ненависти. Но он никогда не простит тех, кто разрушил его дом и убил родителей. Детей с такими глазами на Донбассе сейчас очень много. Я закончила эту картину — и полтора месяца в себя приходила".Художник завершила триптих уже во время специальной военной операции."В феврале, когда 150-тысячная группировка ВСУ стояла у Донецка, мы прекрасно понимали: ополчение продержится максимум сутки, — говорит Надежда. — А потом начнется резня. Нас бы не пожалели. В те дни я наконец-то решилась написать картину, о которой думала 30 лет. О судьбе женщины, прошедшей через страшные испытания, революции, войны, послевоенную разруху, но не разучившейся прощать. Так родился образ бабушки с караваем хлеба".Переломное решениеХудожник охотно рассказывает о картинах и очень скупо — о себе. Хотя судьба этой женщины — сюжет и для живописного полотна, и для фильма, и для романа.В 2014-м она пришла в ополчение. Поводом резко изменить жизнь послужил визит в Донецк ярой русофобки Ирины Фарион, профессора Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Приехав на легендарную шахту имени Засядько, она выступила с проникновенной речью перед шахтерами. Долго объясняла им, что от русского языка надо избавляться, поскольку Россия веками эксплуатировала "неньку" и будущее Украины только в Евросоюзе. Донецкие мужики послушали-послушали да и вытолкали дорогую гостью взашей.А Надежда, случайно там оказавшаяся, отправилась записываться в ополчение. Ее штатная должность — стрелок. Боевое крещение совпало с переломным моментом в войне — лето 2014-го, когда ВСУ практически отрезали ДНР от российской границы. Надежда не называет конкретные места, где ей довелось воевать, но, судя по богатому армейскому жаргону, боевой опыт у нее более чем приличный. Однополчане подтверждают: била из своего "Калаша" точно, все же профессиональный глазомер художника.В конце октября 2014-го ее подразделение накрыло артиллерийским огнем…Одного лишь фронтового опыта Надежды хватило бы на несколько жизней. А ведь эта обаятельная, скромная женщина прошла еще и через семимесячный ужас плена в застенках СБУ."Командир послал меня в Красный Лиман с поручением, — рассказывает она. — Но там уже ждали, кто-то донес. Принимали жестко. Налетели со всех сторон, ударили палкой по спине, били ногами. Я потеряла сознание".Сначала ее держали в кладовке для швабр, где нельзя даже присесть. Потом перевели в камеру к матерым "зечкам", которые пытались согнуть "новенькую" — драки были привычным делом. Изощренно издевалась над узницей и администрация. Несколько недель не позволяли сменить одежду. Регулярно "разыгрывали" известием, что ее скоро обменяют. Обмен состоялся только через семь месяцев — благодаря усилиям переговорной группы и патриарха Кирилла.Творческие планы"Очень долго не выставляли на обмен, потому что надеялись что-нибудь из меня "вынуть". Обвиняли даже в международном терроризме, как бен Ладена, — морщится Надежда. — Домой попала не сразу. Были фильтрационные мероприятия, нас проверяли. В Донецке долго не могла прийти в себя. Помогло творчество. Оно меня спасло".Сейчас стрелок с позывным Художник уже не бывает на передовой — перебитое колено лишило возможности участвовать в боях. Но дел хватает и в тылу: Надежда помогает с организацией выставок, активно участвует в творческой жизни Донецка, которая продолжается несмотря на ежедневные обстрелы. В городе по-прежнему работают многие музеи, театры, выставочные залы.— А какие личные творческие планы? — спросил ее, когда прощались.— Хочу написать портрет донецкого шахтера. Я хорошо знаю эти лица. Много их встречала на передовой.Ополченец первой волны по-прежнему в боевом строю. И останется там как минимум до победы.

https://ria.ru/20220926/golosovanie-1819517432.html

https://ria.ru/20220924/donbass-1819239099.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/donbass-1818995403.html

донецк (днр)

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

ирина фарион, донецк (днр), донбасс, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины