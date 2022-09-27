https://ria.ru/20220927/khudozhnitsa-1819553518.html
"Мой позывной — Художник". Узница СБУ открыла выставку своих картин
"Мой позывной — Художник". Узница СБУ открыла выставку своих картин - РИА Новости, 27.09.2022
"Мой позывной — Художник". Узница СБУ открыла выставку своих картин
В музее мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке уже несколько месяцев работает выставка художницы Надежды Вакуленко, бойца народного ополчения. В ее... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:00
2022-09-27T08:00
2022-09-27T08:21
специальная военная операция на украине
ирина фарион
донецк (днр)
донбасс
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bcbf61443f33cc5af5e2543a6f58717.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В музее мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке уже несколько месяцев работает выставка художницы Надежды Вакуленко, бойца народного ополчения. В ее картинах — трагедия и суровый символизм гражданской войны, которая продолжается уже восемь лет.Непридуманные сюжетыГранитный красноармеец с изрешеченного осколками мемориала Саур-Могила. Бабушка с рушником, только что доставшая из печи каравай. Мальчишка на пороге разбитого снарядами дома. Отец-защитник, мать-хранительница, ребенок-наследник… Этот триптих стрелок Надежда Вакуленко, которую на передовой знают по позывному Художник, писала в коротких перерывах между боями."В 2017-м на Саур-Могиле ребята из батальона "Восток" при перезахоронении наших парней наткнулись на большую братскую могилу Великой Отечественной. Так история сделала круг, — рассказывает она. — Увиденное тогда потрясло. Представьте: осколков — по колено. И посреди развалин лежит поверженный памятник красноармейцу. Но он не побежден. Он словно готовится встать и снова, через много десятилетий, пойти в атаку. Это самое первое впечатление я попыталась перенести на холст".Невыдуманный сюжет и у второй картины. В начале войны украинский снаряд попал в детский дом под Луганском, было много погибших. Ополченцам пришлось разгребать завалы."Камни были липкими от крови, — Надежде и сегодня тяжело это вспоминать. — Конечно, образ мальчика собирательный. Главное, что хотелось передать: в его глазах нет страха. И ненависти. Но он никогда не простит тех, кто разрушил его дом и убил родителей. Детей с такими глазами на Донбассе сейчас очень много. Я закончила эту картину — и полтора месяца в себя приходила".Художник завершила триптих уже во время специальной военной операции."В феврале, когда 150-тысячная группировка ВСУ стояла у Донецка, мы прекрасно понимали: ополчение продержится максимум сутки, — говорит Надежда. — А потом начнется резня. Нас бы не пожалели. В те дни я наконец-то решилась написать картину, о которой думала 30 лет. О судьбе женщины, прошедшей через страшные испытания, революции, войны, послевоенную разруху, но не разучившейся прощать. Так родился образ бабушки с караваем хлеба".Переломное решениеХудожник охотно рассказывает о картинах и очень скупо — о себе. Хотя судьба этой женщины — сюжет и для живописного полотна, и для фильма, и для романа.В 2014-м она пришла в ополчение. Поводом резко изменить жизнь послужил визит в Донецк ярой русофобки Ирины Фарион, профессора Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Приехав на легендарную шахту имени Засядько, она выступила с проникновенной речью перед шахтерами. Долго объясняла им, что от русского языка надо избавляться, поскольку Россия веками эксплуатировала "неньку" и будущее Украины только в Евросоюзе. Донецкие мужики послушали-послушали да и вытолкали дорогую гостью взашей.А Надежда, случайно там оказавшаяся, отправилась записываться в ополчение. Ее штатная должность — стрелок. Боевое крещение совпало с переломным моментом в войне — лето 2014-го, когда ВСУ практически отрезали ДНР от российской границы. Надежда не называет конкретные места, где ей довелось воевать, но, судя по богатому армейскому жаргону, боевой опыт у нее более чем приличный. Однополчане подтверждают: била из своего "Калаша" точно, все же профессиональный глазомер художника.В конце октября 2014-го ее подразделение накрыло артиллерийским огнем…Одного лишь фронтового опыта Надежды хватило бы на несколько жизней. А ведь эта обаятельная, скромная женщина прошла еще и через семимесячный ужас плена в застенках СБУ."Командир послал меня в Красный Лиман с поручением, — рассказывает она. — Но там уже ждали, кто-то донес. Принимали жестко. Налетели со всех сторон, ударили палкой по спине, били ногами. Я потеряла сознание".Сначала ее держали в кладовке для швабр, где нельзя даже присесть. Потом перевели в камеру к матерым "зечкам", которые пытались согнуть "новенькую" — драки были привычным делом. Изощренно издевалась над узницей и администрация. Несколько недель не позволяли сменить одежду. Регулярно "разыгрывали" известием, что ее скоро обменяют. Обмен состоялся только через семь месяцев — благодаря усилиям переговорной группы и патриарха Кирилла.Творческие планы"Очень долго не выставляли на обмен, потому что надеялись что-нибудь из меня "вынуть". Обвиняли даже в международном терроризме, как бен Ладена, — морщится Надежда. — Домой попала не сразу. Были фильтрационные мероприятия, нас проверяли. В Донецке долго не могла прийти в себя. Помогло творчество. Оно меня спасло".Сейчас стрелок с позывным Художник уже не бывает на передовой — перебитое колено лишило возможности участвовать в боях. Но дел хватает и в тылу: Надежда помогает с организацией выставок, активно участвует в творческой жизни Донецка, которая продолжается несмотря на ежедневные обстрелы. В городе по-прежнему работают многие музеи, театры, выставочные залы.— А какие личные творческие планы? — спросил ее, когда прощались.— Хочу написать портрет донецкого шахтера. Я хорошо знаю эти лица. Много их встречала на передовой.Ополченец первой волны по-прежнему в боевом строю. И останется там как минимум до победы.
https://ria.ru/20220926/golosovanie-1819517432.html
https://ria.ru/20220924/donbass-1819239099.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
ирина фарион, донецк (днр), донбасс, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Ирина Фарион, Донецк (ДНР), Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В музее мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке уже несколько месяцев работает выставка художницы Надежды Вакуленко, бойца народного ополчения. В ее картинах — трагедия и суровый символизм гражданской войны, которая продолжается уже восемь лет.
Гранитный красноармеец с изрешеченного осколками мемориала Саур-Могила. Бабушка с рушником, только что доставшая из печи каравай. Мальчишка на пороге разбитого снарядами дома. Отец-защитник, мать-хранительница, ребенок-наследник… Этот триптих стрелок Надежда Вакуленко, которую на передовой знают по позывному Художник, писала в коротких перерывах между боями.
"В 2017-м на Саур-Могиле ребята из батальона "Восток" при перезахоронении наших парней наткнулись на большую братскую могилу Великой Отечественной. Так история сделала круг, — рассказывает она. — Увиденное тогда потрясло. Представьте: осколков — по колено. И посреди развалин лежит поверженный памятник красноармейцу. Но он не побежден. Он словно готовится встать и снова, через много десятилетий, пойти в атаку. Это самое первое впечатление я попыталась перенести на холст".
Невыдуманный сюжет и у второй картины. В начале войны украинский снаряд попал в детский дом под Луганском, было много погибших. Ополченцам пришлось разгребать завалы.
"Камни были липкими от крови, — Надежде и сегодня тяжело это вспоминать. — Конечно, образ мальчика собирательный. Главное, что хотелось передать: в его глазах нет страха. И ненависти. Но он никогда не простит тех, кто разрушил его дом и убил родителей. Детей с такими глазами на Донбассе сейчас очень много. Я закончила эту картину — и полтора месяца в себя приходила".
Художник завершила триптих уже во время специальной военной операции.
"В феврале, когда 150-тысячная группировка ВСУ стояла у Донецка, мы прекрасно понимали: ополчение продержится максимум сутки, — говорит Надежда. — А потом начнется резня. Нас бы не пожалели. В те дни я наконец-то решилась написать картину, о которой думала 30 лет. О судьбе женщины, прошедшей через страшные испытания, революции, войны, послевоенную разруху, но не разучившейся прощать. Так родился образ бабушки с караваем хлеба".
Художник охотно рассказывает о картинах и очень скупо — о себе. Хотя судьба этой женщины — сюжет и для живописного полотна, и для фильма, и для романа.
В 2014-м она пришла в ополчение. Поводом резко изменить жизнь послужил визит в Донецк ярой русофобки Ирины Фарион, профессора Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Приехав на легендарную шахту имени Засядько, она выступила с проникновенной речью перед шахтерами. Долго объясняла им, что от русского языка надо избавляться, поскольку Россия веками эксплуатировала "неньку" и будущее Украины только в Евросоюзе. Донецкие мужики послушали-послушали да и вытолкали дорогую гостью взашей.
А Надежда, случайно там оказавшаяся, отправилась записываться в ополчение. Ее штатная должность — стрелок. Боевое крещение совпало с переломным моментом в войне — лето 2014-го, когда ВСУ практически отрезали ДНР от российской границы. Надежда не называет конкретные места, где ей довелось воевать, но, судя по богатому армейскому жаргону, боевой опыт у нее более чем приличный. Однополчане подтверждают: била из своего "Калаша" точно, все же профессиональный глазомер художника.
В конце октября 2014-го ее подразделение накрыло артиллерийским огнем…
"Мы стояли в кружке, беседовали, — вспоминает Надежда. — Какая-то неведомая сила вдруг подняла меня над землей и отбросила на несколько метров. Очнулась в больнице. Контузия, ранения обломками кирпича, камней, гравия — так называемыми вторичными осколками. С тех пор еле хожу. Но писать картины это не мешает".
Одного лишь фронтового опыта Надежды хватило бы на несколько жизней. А ведь эта обаятельная, скромная женщина прошла еще и через семимесячный ужас плена в застенках СБУ.
"Командир послал меня в Красный Лиман с поручением, — рассказывает она. — Но там уже ждали, кто-то донес. Принимали жестко. Налетели со всех сторон, ударили палкой по спине, били ногами. Я потеряла сознание".
Сначала ее держали в кладовке для швабр, где нельзя даже присесть. Потом перевели в камеру к матерым "зечкам", которые пытались согнуть "новенькую" — драки были привычным делом. Изощренно издевалась над узницей и администрация. Несколько недель не позволяли сменить одежду. Регулярно "разыгрывали" известием, что ее скоро обменяют. Обмен состоялся только через семь месяцев — благодаря усилиям переговорной группы и патриарха Кирилла.
"Очень долго не выставляли на обмен, потому что надеялись что-нибудь из меня "вынуть". Обвиняли даже в международном терроризме, как бен Ладена, — морщится Надежда. — Домой попала не сразу. Были фильтрационные мероприятия, нас проверяли. В Донецке долго не могла прийти в себя. Помогло творчество. Оно меня спасло".
Сейчас стрелок с позывным Художник уже не бывает на передовой — перебитое колено лишило возможности участвовать в боях. Но дел хватает и в тылу: Надежда помогает с организацией выставок, активно участвует в творческой жизни Донецка, которая продолжается несмотря на ежедневные обстрелы. В городе по-прежнему работают многие музеи, театры, выставочные залы.
— А какие личные творческие планы? — спросил ее, когда прощались.
— Хочу написать портрет донецкого шахтера. Я хорошо знаю эти лица. Много их встречала на передовой.
Ополченец первой волны по-прежнему в боевом строю. И останется там как минимум до победы.