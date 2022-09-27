https://ria.ru/20220927/kherson-1819721362.html

Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне

Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне - РИА Новости, 27.09.2022

Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о контролируемой обстановке в Херсоне – там, по его словам, "все идет по плану". РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:01

2022-09-27T11:01

2022-09-27T11:01

рамзан кадыров

россия

херсон

госдума рф

адам делимханов

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 27 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о контролируемой обстановке в Херсоне – там, по его словам, "все идет по плану"."Херсон. Оперативное совещание под руководством дорогого БРАТА, Героя России, депутата Госдумы Адама Делимханова. Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую. Все идет по плану", - написал Кадыров в Telegram-канале (орфография сохранена).По информации Кадырова, за последние двое суток подразделениями из Чечни уничтожено и перехвачено три украинских дрона, имеются успехи и "по другим важным направлениям", также под ответственностью чеченских бойцов находятся избирательные участки, задействованные в ходе референдума."В ходе совещания стало известно, что полк "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ ведет штурм одного из вражеских укрепрайонов. Командир подразделения Хасмагомед Магомадов докладывает, что наши бойцы успешно громят украинские бандформирования и находятся в прекрасном боевом расположении духа", - написал глава региона.

россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, россия, херсон, госдума рф, адам делимханов, в мире