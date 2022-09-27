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Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне - РИА Новости, 27.09.2022
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Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне
Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне - РИА Новости, 27.09.2022
Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о контролируемой обстановке в Херсоне – там, по его словам, "все идет по плану". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:01
2022-09-27T11:01
рамзан кадыров
россия
херсон
госдума рф
адам делимханов
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о контролируемой обстановке в Херсоне – там, по его словам, "все идет по плану"."Херсон. Оперативное совещание под руководством дорогого БРАТА, Героя России, депутата Госдумы Адама Делимханова. Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую. Все идет по плану", - написал Кадыров в Telegram-канале (орфография сохранена).По информации Кадырова, за последние двое суток подразделениями из Чечни уничтожено и перехвачено три украинских дрона, имеются успехи и "по другим важным направлениям", также под ответственностью чеченских бойцов находятся избирательные участки, задействованные в ходе референдума."В ходе совещания стало известно, что полк "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ ведет штурм одного из вражеских укрепрайонов. Командир подразделения Хасмагомед Магомадов докладывает, что наши бойцы успешно громят украинские бандформирования и находятся в прекрасном боевом расположении духа", - написал глава региона.
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рамзан кадыров, россия, херсон, госдума рф, адам делимханов, в мире
Рамзан Кадыров, Россия, Херсон, Госдума РФ, Адам Делимханов, В мире
11:01 27.09.2022
 
Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне

Глава Чечни Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о контролируемой обстановке в Херсоне – там, по его словам, "все идет по плану".
"Херсон. Оперативное совещание под руководством дорогого БРАТА, Героя России, депутата Госдумы Адама Делимханова. Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую. Все идет по плану", - написал Кадыров в Telegram-канале (орфография сохранена).
По информации Кадырова, за последние двое суток подразделениями из Чечни уничтожено и перехвачено три украинских дрона, имеются успехи и "по другим важным направлениям", также под ответственностью чеченских бойцов находятся избирательные участки, задействованные в ходе референдума.
"В ходе совещания стало известно, что полк "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ ведет штурм одного из вражеских укрепрайонов. Командир подразделения Хасмагомед Магомадов докладывает, что наши бойцы успешно громят украинские бандформирования и находятся в прекрасном боевом расположении духа", - написал глава региона.
 
Рамзан КадыровРоссияХерсонГосдума РФАдам ДелимхановВ мире
 
 
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