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Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне
Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне - РИА Новости, 27.09.2022
Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о контролируемой обстановке в Херсоне – там, по его словам, "все идет по плану". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:01
2022-09-27T11:01
2022-09-27T11:01
рамзан кадыров
россия
херсон
госдума рф
адам делимханов
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о контролируемой обстановке в Херсоне – там, по его словам, "все идет по плану"."Херсон. Оперативное совещание под руководством дорогого БРАТА, Героя России, депутата Госдумы Адама Делимханова. Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую. Все идет по плану", - написал Кадыров в Telegram-канале (орфография сохранена).По информации Кадырова, за последние двое суток подразделениями из Чечни уничтожено и перехвачено три украинских дрона, имеются успехи и "по другим важным направлениям", также под ответственностью чеченских бойцов находятся избирательные участки, задействованные в ходе референдума."В ходе совещания стало известно, что полк "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ ведет штурм одного из вражеских укрепрайонов. Командир подразделения Хасмагомед Магомадов докладывает, что наши бойцы успешно громят украинские бандформирования и находятся в прекрасном боевом расположении духа", - написал глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, россия, херсон, госдума рф, адам делимханов, в мире
Рамзан Кадыров, Россия, Херсон, Госдума РФ, Адам Делимханов, В мире
Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне
Глава Чечни Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне