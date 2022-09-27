22:01 27.09.2022 (обновлено: 22:29 27.09.2022)
Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией
Кадыров предложил желающим выслужиться перед США странам создать день санкций против него
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать Международный день санкций против него, чтобы страны могли "дружно выслужиться перед США".
Ранее Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян из-за военной операции на Украине. В списке среди прочих оказался и глава Чечни.
"Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать", — написал он в Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что он испытывает радость из-за того, что "выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и его спутники". Подытоживая, он отметил, что "кайфует" от санкций.
Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций из России. Среди прочего предусмотрены ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для судов и самолетов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
15 сентября, 18:14США ввели санкции против Кадырова