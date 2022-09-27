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Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией - РИА Новости, 27.09.2022
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Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией
Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией - РИА Новости, 27.09.2022
Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать Международный день санкций против него, чтобы страны могли "дружно выслужиться перед США". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:01
2022-09-27T22:29
рамзан кадыров
новая зеландия
россия
украина
чеченская республика (чечня)
санкции
санкции в отношении россии
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать Международный день санкций против него, чтобы страны могли "дружно выслужиться перед США".Ранее Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян из-за военной операции на Украине. В списке среди прочих оказался и глава Чечни.Кадыров подчеркнул, что он испытывает радость из-за того, что "выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и его спутники". Подытоживая, он отметил, что "кайфует" от санкций.Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций из России. Среди прочего предусмотрены ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для судов и самолетов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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рамзан кадыров, новая зеландия, россия, украина, чеченская республика (чечня), санкции, санкции в отношении россии
Рамзан Кадыров, Новая Зеландия, Россия, Украина, Чеченская республика (Чечня), Санкции, Санкции в отношении России
22:01 27.09.2022 (обновлено: 22:29 27.09.2022)
 
Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией

Кадыров предложил желающим выслужиться перед США странам создать день санкций против него

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать Международный день санкций против него, чтобы страны могли "дружно выслужиться перед США".
Ранее Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян из-за военной операции на Украине. В списке среди прочих оказался и глава Чечни.

"Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать", — написал он в Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что он испытывает радость из-за того, что "выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и его спутники". Подытоживая, он отметил, что "кайфует" от санкций.
Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций из России. Среди прочего предусмотрены ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для судов и самолетов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 18:14
США ввели санкции против Кадырова
 
Рамзан КадыровНовая ЗеландияРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)СанкцииСанкции в отношении России
 
 
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