https://ria.ru/20220927/kadyrov-1819931062.html

Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией

Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией - РИА Новости, 27.09.2022

Кадыров высмеял санкции, введенные против него Новой Зеландией

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать Международный день санкций против него, чтобы страны могли "дружно выслужиться перед США". РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:01

2022-09-27T22:01

2022-09-27T22:29

рамзан кадыров

новая зеландия

россия

украина

чеченская республика (чечня)

санкции

санкции в отношении россии

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ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать Международный день санкций против него, чтобы страны могли "дружно выслужиться перед США".Ранее Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян из-за военной операции на Украине. В списке среди прочих оказался и глава Чечни.Кадыров подчеркнул, что он испытывает радость из-за того, что "выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и его спутники". Подытоживая, он отметил, что "кайфует" от санкций.Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций из России. Среди прочего предусмотрены ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для судов и самолетов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220915/kadyrov-1817076565.html

новая зеландия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, новая зеландия, россия, украина, чеченская республика (чечня), санкции, санкции в отношении россии