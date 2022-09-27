https://ria.ru/20220927/kadyrov-1819724588.html

Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров

Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.09.2022

Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что укрепленные районы националистических формирований сыпятся как карточные домики под натиском бойцов чеченских... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:11

2022-09-27T11:11

2022-09-27T12:09

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что укрепленные районы националистических формирований сыпятся как карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений."Укрепрайоны националистических формирований сыпятся словно карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений", — написал Кадыров в Telegram-канале.По словам Кадырова, даже после многочисленных свидетельств успешных наступлений союзных войск находятся скептики, тиражирующие прогнозы и дезинформацию "прозападных персонажей"."Не стоит сомневаться в боеспособности и профессионализме наших бойцов, поскольку ликвидация абсолютно любого отряда националистов для них не составляет особого труда. Главное — встретить противника", — добавил он.

https://ria.ru/20220927/kadyrov-1819707420.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), безопасность