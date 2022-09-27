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Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/kadyrov-1819724588.html
Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров
Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.09.2022
Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что укрепленные районы националистических формирований сыпятся как карточные домики под натиском бойцов чеченских... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:11
2022-09-27T12:09
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что укрепленные районы националистических формирований сыпятся как карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений."Укрепрайоны националистических формирований сыпятся словно карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений", — написал Кадыров в Telegram-канале.По словам Кадырова, даже после многочисленных свидетельств успешных наступлений союзных войск находятся скептики, тиражирующие прогнозы и дезинформацию "прозападных персонажей"."Не стоит сомневаться в боеспособности и профессионализме наших бойцов, поскольку ликвидация абсолютно любого отряда националистов для них не составляет особого труда. Главное — встретить противника", — добавил он.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Безопасность
11:11 27.09.2022 (обновлено: 12:09 27.09.2022)
 
Укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что укрепрайоны нацбатов сыпятся как карточные домики

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что укрепленные районы националистических формирований сыпятся как карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений.
"Укрепрайоны националистических формирований сыпятся словно карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений", — написал Кадыров в Telegram-канале.
По словам Кадырова, даже после многочисленных свидетельств успешных наступлений союзных войск находятся скептики, тиражирующие прогнозы и дезинформацию "прозападных персонажей".
"Не стоит сомневаться в боеспособности и профессионализме наших бойцов, поскольку ликвидация абсолютно любого отряда националистов для них не составляет особого труда. Главное — встретить противника", — добавил он.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
10:14
Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Безопасность
 
 
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