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Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.09.2022
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Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров
Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.09.2022
Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров
Группа военнослужащих из второй части личного состава батальона "Юг-Ахмат" и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения спецоперации в Донбасс, сообщил... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:14
2022-09-27T10:16
рамзан кадыров
владимир путин
грозный
россия
донбасс
общество
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен - РИА Новости. Группа военнослужащих из второй части личного состава батальона "Юг-Ахмат" и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения спецоперации в Донбасс, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный &lt;...&gt; вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" МО РФ под руководством &lt;...&gt; командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа (в Гудермесе). Днем раньше наземным путем в Донбасс отправилась первая группа сотрудников батальона "Юг-Ахмат", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он опубликовал видеозапись, в которой бойцы рассказывают о решительном настрое в борьбе с фашизмом, один из них танцует лезгинку у трапа самолета.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819335658.html
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рамзан кадыров, владимир путин, грозный, россия, донбасс, общество
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Грозный, Россия, Донбасс, Общество
10:14 27.09.2022 (обновлено: 10:16 27.09.2022)
 
Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: в Донбасс отправились батальон "Юг-Ахмат" и добровольцы

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 сен - РИА Новости. Группа военнослужащих из второй части личного состава батальона "Юг-Ахмат" и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения спецоперации в Донбасс, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный <...> вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" МО РФ под руководством <...> командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа (в Гудермесе). Днем раньше наземным путем в Донбасс отправилась первая группа сотрудников батальона "Юг-Ахмат", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он опубликовал видеозапись, в которой бойцы рассказывают о решительном настрое в борьбе с фашизмом, один из них танцует лезгинку у трапа самолета.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
25 сентября, 15:34
Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на подготовку
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 03:00Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил о мощи России, способной "снести любую западную армию"
 
Рамзан КадыровВладимир ПутинГрозныйРоссияДонбассОбщество
 
 
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