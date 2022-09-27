https://ria.ru/20220927/kadyrov-1819707420.html

Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров

Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров - РИА Новости, 27.09.2022

Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров

Группа военнослужащих из второй части личного состава батальона "Юг-Ахмат" и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения спецоперации в Донбасс, сообщил... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:14

2022-09-27T10:14

2022-09-27T10:16

рамзан кадыров

владимир путин

грозный

россия

донбасс

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 сен - РИА Новости. Группа военнослужащих из второй части личного состава батальона "Юг-Ахмат" и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения спецоперации в Донбасс, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный <...> вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" МО РФ под руководством <...> командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа (в Гудермесе). Днем раньше наземным путем в Донбасс отправилась первая группа сотрудников батальона "Юг-Ахмат", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он опубликовал видеозапись, в которой бойцы рассказывают о решительном настрое в борьбе с фашизмом, один из них танцует лезгинку у трапа самолета.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819335658.html

https://ria.ru/20220924/kadyrov-1819100725.html

грозный

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рамзан кадыров, владимир путин, грозный, россия, донбасс, общество