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TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир - РИА Новости, 27.09.2022
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TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир
TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир - РИА Новости, 27.09.2022
TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир
Американская политика по изоляции любых неугодных государств не сработала и привела к полностью противоположному эффекту — укреплению многополярного мира, пишет РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:15
2022-09-27T16:49
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Американская политика по изоляции любых неугодных государств не сработала и привела к полностью противоположному эффекту — укреплению многополярного мира, пишет обозреватель The American Conservative Тэд Снайдер.По словам автора, попытки Соединенных Штатов изолировать Россию не встретили поддержки даже у стран, считающихся их союзниками."США надеялись, что у них есть сила и влияние, чтобы заставить мир изолировать Россию. За пределами Европы эту надежду оказалось трудно реализовать, поскольку США изо всех сил пытались убедить своих союзников по Quad, таких как Индия, и даже союзников по НАТО, таких как Турция, присоединиться к их усилиям по изоляции Кремля. Точно так же Вашингтон не смог сдвинуть с места гигантский Китай. Даже в Европе американские усилия по изоляции России оказались труднодостижимыми", — рассказал Снайдер.Обозреватель посетовал, что обещания США расходятся с реальностью и в случае Ирана и Венесуэлы, также попавших в немилость."Пятнадцатого сентября ШОС подписала Меморандум об обязательствах с Тегераном, который вскоре сделает Иран полноправным членом организации, представляющей 43 процента населения мира. Членство в ШОС не только не приведет к изоляции, но и предоставит Ирану контакты на высшем уровне и экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Индией", — пояснил автор.Снайдер также рассказал, что Венесуэла наладила отношения с ключевым союзником США в Латинской Америке — Колумбией, а также другими соседними государствами, включая Мексику, Перу, Гондурас и Чили.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220927/spokoystvie-1819676110.html
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в мире, цены на нефть, вашингтон (штат), сша, россия, нато, шос
В мире, Цены на нефть, Вашингтон (штат), США, Россия, НАТО, ШОС
11:15 27.09.2022 (обновлено: 16:49 27.09.2022)
 
TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир

The American Conservative: попытки США изолировать Россию укрепили многополярный мир

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Американская политика по изоляции любых неугодных государств не сработала и привела к полностью противоположному эффекту — укреплению многополярного мира, пишет обозреватель The American Conservative Тэд Снайдер.
По словам автора, попытки Соединенных Штатов изолировать Россию не встретили поддержки даже у стран, считающихся их союзниками.
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"США надеялись, что у них есть сила и влияние, чтобы заставить мир изолировать Россию. За пределами Европы эту надежду оказалось трудно реализовать, поскольку США изо всех сил пытались убедить своих союзников по Quad, таких как Индия, и даже союзников по НАТО, таких как Турция, присоединиться к их усилиям по изоляции Кремля. Точно так же Вашингтон не смог сдвинуть с места гигантский Китай. Даже в Европе американские усилия по изоляции России оказались труднодостижимыми", — рассказал Снайдер.
Обозреватель посетовал, что обещания США расходятся с реальностью и в случае Ирана и Венесуэлы, также попавших в немилость.
"Пятнадцатого сентября ШОС подписала Меморандум об обязательствах с Тегераном, который вскоре сделает Иран полноправным членом организации, представляющей 43 процента населения мира. Членство в ШОС не только не приведет к изоляции, но и предоставит Ирану контакты на высшем уровне и экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Индией", — пояснил автор.
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Снайдер также рассказал, что Венесуэла наладила отношения с ключевым союзником США в Латинской АмерикеКолумбией, а также другими соседними государствами, включая Мексику, Перу, Гондурас и Чили.
"Попытки Вашингтона изолировать страны, бросающие вызов его гегемонии, по иронии судьбы привели к тому, что целевые нации повернулись друг к другу и сформировали сообщество изолированных наций. Действительно, желание США изолировать их помогло укрепить тот самый многополярный мир, который Вашингтон обещал предотвратить", — резюмировал автор.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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