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TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир

TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир - РИА Новости, 27.09.2022

TAC: угрозы США изолировать неугодные страны укрепили многополярный мир

Американская политика по изоляции любых неугодных государств не сработала и привела к полностью противоположному эффекту — укреплению многополярного мира, пишет РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:15

2022-09-27T11:15

2022-09-27T16:49

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Американская политика по изоляции любых неугодных государств не сработала и привела к полностью противоположному эффекту — укреплению многополярного мира, пишет обозреватель The American Conservative Тэд Снайдер.По словам автора, попытки Соединенных Штатов изолировать Россию не встретили поддержки даже у стран, считающихся их союзниками."США надеялись, что у них есть сила и влияние, чтобы заставить мир изолировать Россию. За пределами Европы эту надежду оказалось трудно реализовать, поскольку США изо всех сил пытались убедить своих союзников по Quad, таких как Индия, и даже союзников по НАТО, таких как Турция, присоединиться к их усилиям по изоляции Кремля. Точно так же Вашингтон не смог сдвинуть с места гигантский Китай. Даже в Европе американские усилия по изоляции России оказались труднодостижимыми", — рассказал Снайдер.Обозреватель посетовал, что обещания США расходятся с реальностью и в случае Ирана и Венесуэлы, также попавших в немилость."Пятнадцатого сентября ШОС подписала Меморандум об обязательствах с Тегераном, который вскоре сделает Иран полноправным членом организации, представляющей 43 процента населения мира. Членство в ШОС не только не приведет к изоляции, но и предоставит Ирану контакты на высшем уровне и экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Индией", — пояснил автор.Снайдер также рассказал, что Венесуэла наладила отношения с ключевым союзником США в Латинской Америке — Колумбией, а также другими соседними государствами, включая Мексику, Перу, Гондурас и Чили.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220927/spokoystvie-1819676110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, вашингтон (штат), сша, россия, нато, шос