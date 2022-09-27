https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819833141.html

Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске

Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022

Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал подчиненным, что действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, в результате чего... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:21

2022-09-27T16:21

2022-09-27T17:13

происшествия

александр бастрыкин

россия

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал подчиненным, что действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, в результате чего погибли 17 человек, нужно дать принципиальную правовую оценку, сообщили в пресс-службе ведомства.Во вторник председатель СК РФ лично посетил ижевскую школу, где произошла трагедия, а после провел оперативное совещание."Глава ведомства дал подчиненным необходимые указания, отметив, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, должна быть дана принципиальная правовая оценка", - сказали в ведомстве.Бастрыкин также отметил важность в оказании помощи всем пострадавшим и членам их семей, а также родственникам погибших.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, инвалид второй группы 34-летний Артем Казанцев застрелил 17 человек, в том числе детей, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. Кроме того, по данным следствия, Казанцев был приверженцем идеологии "колумбайна"*. В Удмуртии после трагедии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ, возбуждено по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.* Террористическое движение, запрещено в России

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819777097.html

россия

ижевск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр бастрыкин, россия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске