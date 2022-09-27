https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819833141.html
Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске
Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал подчиненным, что действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, в результате чего... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:21
2022-09-27T16:21
2022-09-27T17:13
происшествия
александр бастрыкин
россия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал подчиненным, что действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, в результате чего погибли 17 человек, нужно дать принципиальную правовую оценку, сообщили в пресс-службе ведомства.Во вторник председатель СК РФ лично посетил ижевскую школу, где произошла трагедия, а после провел оперативное совещание."Глава ведомства дал подчиненным необходимые указания, отметив, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, должна быть дана принципиальная правовая оценка", - сказали в ведомстве.Бастрыкин также отметил важность в оказании помощи всем пострадавшим и членам их семей, а также родственникам погибших.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, инвалид второй группы 34-летний Артем Казанцев застрелил 17 человек, в том числе детей, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. Кроме того, по данным следствия, Казанцев был приверженцем идеологии "колумбайна"*. В Удмуртии после трагедии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ, возбуждено по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.* Террористическое движение, запрещено в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
16:21 27.09.2022 (обновлено: 17:13 27.09.2022)
Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске
Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в ижевской школе
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал подчиненным, что действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу в ижевской школе, в результате чего погибли 17 человек, нужно дать принципиальную правовую оценку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во вторник председатель СК РФ лично посетил ижевскую школу, где произошла трагедия, а после провел оперативное совещание.
"Глава ведомства дал подчиненным необходимые указания, отметив, что действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся, должна быть дана принципиальная правовая оценка", - сказали в ведомстве.
Бастрыкин также отметил важность в оказании помощи всем пострадавшим и членам их семей, а также родственникам погибших.
В понедельник в школе №88 в Ижевске
ее бывший ученик, инвалид второй группы 34-летний Артем Казанцев застрелил 17 человек, в том числе детей, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. Кроме того, по данным следствия, Казанцев был приверженцем идеологии "колумбайна"*. В Удмуртии после трагедии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ, возбуждено по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия.
* Террористическое движение, запрещено в России