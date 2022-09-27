10:35 27.09.2022 (обновлено: 12:56 27.09.2022)
Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске
Главврач РКБ № 1 Шаклеин: девять пострадавших в Ижевске в реанимации, среди них семь детей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПодготовка к эвакуации пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
Подготовка к эвакуации пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
ИЖЕВСК, 27 сен — РИА Новости. Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации, сообщил главврач республиканкой больницы № 1 Александр Шаклеин.
"На утро в клинике 18 пациентов, 16 ребятишек, двое взрослых. Девять пациентов в реанимации, из которых семь ребятишек, двое пациентов взрослые, состояние их оценивается как тяжелое", — сказал он.
Как уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, врачи разрешили перевезти из Ижевска в московские клиники 15 человек — 13 детей и двоих взрослых. Спецборт МЧС уже готов.
Глава Минздрава добавил, что трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.
Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.