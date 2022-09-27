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Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
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Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске
Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске
Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации, сообщил главврач республиканкой больницы № 1 Александр Шаклеин. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:35
2022-09-27T12:56
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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ИЖЕВСК, 27 сен — РИА Новости. Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации, сообщил главврач республиканкой больницы № 1 Александр Шаклеин.Как уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, врачи разрешили перевезти из Ижевска в московские клиники 15 человек — 13 детей и двоих взрослых. Спецборт МЧС уже готов.Глава Минздрава добавил, что трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.
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происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
10:35 27.09.2022 (обновлено: 12:56 27.09.2022)
 
Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске

Главврач РКБ № 1 Шаклеин: девять пострадавших в Ижевске в реанимации, среди них семь детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПодготовка к эвакуации пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
Подготовка к эвакуации пострадавших при стрельбе в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка к эвакуации пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
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ИЖЕВСК, 27 сен — РИА Новости. Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации, сообщил главврач республиканкой больницы № 1 Александр Шаклеин.

"На утро в клинике 18 пациентов, 16 ребятишек, двое взрослых. Девять пациентов в реанимации, из которых семь ребятишек, двое пациентов взрослые, состояние их оценивается как тяжелое", — сказал он.

Как уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, врачи разрешили перевезти из Ижевска в московские клиники 15 человек — 13 детей и двоих взрослых. Спецборт МЧС уже готов.
Глава Минздрава добавил, что трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.
Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.
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