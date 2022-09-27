https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819714113.html

Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске

Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022

Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске

Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации, сообщил главврач республиканкой больницы № 1 Александр Шаклеин. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:35

2022-09-27T10:35

2022-09-27T12:56

происшествия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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ИЖЕВСК, 27 сен — РИА Новости. Девять пострадавших при стрельбе в ижевской школе находятся в реанимации, сообщил главврач республиканкой больницы № 1 Александр Шаклеин.Как уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, врачи разрешили перевезти из Ижевска в московские клиники 15 человек — 13 детей и двоих взрослых. Спецборт МЧС уже готов.Глава Минздрава добавил, что трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819699642.html

ижевск

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Варвара Скокшина

происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске