https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819703288.html

Пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву

Пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву - РИА Новости, 27.09.2022

Пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву

Пятнадцать пострадавших при стрельбе в школе Ижевска – двоих взрослых и 13 детей - планируется эвакуировать на лечение в Москву, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:52

2022-09-27T09:52

2022-09-27T09:57

происшествия

михаил мурашко

александр бречалов

россия

москва

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших при стрельбе в школе Ижевска – двоих взрослых и 13 детей - планируется эвакуировать на лечение в Москву, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Планируется эвакуация. Сейчас, пока на утро, мы оцениваем, что к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них взрослые, остальные дети", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что борт МЧС готов, пациентов перевезут в медицинские учреждения Москвы.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819699642.html

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москва

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Варвара Скокшина

происшествия, михаил мурашко, александр бречалов, россия, москва, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске