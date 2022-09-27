https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819703288.html
Пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву
Пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву - РИА Новости, 27.09.2022
Пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву
Пятнадцать пострадавших при стрельбе в школе Ижевска – двоих взрослых и 13 детей - планируется эвакуировать на лечение в Москву, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:52
2022-09-27T09:52
2022-09-27T09:57
происшествия
михаил мурашко
александр бречалов
россия
москва
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших при стрельбе в школе Ижевска – двоих взрослых и 13 детей - планируется эвакуировать на лечение в Москву, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Планируется эвакуация. Сейчас, пока на утро, мы оцениваем, что к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них взрослые, остальные дети", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что борт МЧС готов, пациентов перевезут в медицинские учреждения Москвы.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819699642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, михаил мурашко, александр бречалов, россия, москва, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Михаил Мурашко, Александр Бречалов, Россия, Москва, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
09:52 27.09.2022 (обновлено: 09:57 27.09.2022)
Пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву
Мурашко: пятнадцать пострадавших в Ижевске эвакуируют на лечение в Москву