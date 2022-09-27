https://ria.ru/20220927/gruziya-1819740692.html
В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек
В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек - РИА Новости, 27.09.2022
В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек
Более 10 тысяч человек за сутки выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:14
2022-09-27T12:14
2022-09-27T12:17
сергей меняйло
грузия
общество
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч человек за сутки выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло."За вчерашние сутки 12,5 тысячи, из них 10,5 тысячи туда, 2 тысячи - это на въезд в республику. Это люди", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live".По его словам, частный транспорт "забил практически все четыре полосы". "Кроме того, что на правой стороне стоят ещё и большегрузы. Большегрузы тоже пропускаем в соответствии с электронной очередью", - отметил Меняйло."Порядка 3,5 тысячи машин, с учетом того, что часть транспорта мы останавливаем на въезде в республику… Дальше люди идут даже пешком, на велосипедах, на такси подъезжают. На вчерашний момент было решено пропускать через границу в том числе и пешеходов. Второй момент. Мы со вчерашнего дня запустили рейсовые автобусы от въезда в республику, это граница республики Северная Осетия и Кабардино-Балкария, до КПП "Верхний Ларс", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818766888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, грузия, общество, новости - туризм
Сергей Меняйло, Грузия, Общество, Новости - Туризм
12:14 27.09.2022 (обновлено: 12:17 27.09.2022)
В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек
Глава Северной Осетии Меняйло: в Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч человек за сутки выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"За вчерашние сутки 12,5 тысячи, из них 10,5 тысячи туда, 2 тысячи - это на въезд в республику. Это люди", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live"
.
По его словам, частный транспорт "забил практически все четыре полосы". "Кроме того, что на правой стороне стоят ещё и большегрузы. Большегрузы тоже пропускаем в соответствии с электронной очередью", - отметил Меняйло.
"Порядка 3,5 тысячи машин, с учетом того, что часть транспорта мы останавливаем на въезде в республику… Дальше люди идут даже пешком, на велосипедах, на такси подъезжают. На вчерашний момент было решено пропускать через границу в том числе и пешеходов. Второй момент. Мы со вчерашнего дня запустили рейсовые автобусы от въезда в республику, это граница республики Северная Осетия и Кабардино-Балкария, до КПП "Верхний Ларс", - отметил глава региона.