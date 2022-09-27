https://ria.ru/20220927/gruziya-1819740692.html

В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек

В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек - РИА Новости, 27.09.2022

В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек

Более 10 тысяч человек за сутки выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:14

2022-09-27T12:14

2022-09-27T12:17

сергей меняйло

грузия

общество

новости - туризм

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч человек за сутки выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло."За вчерашние сутки 12,5 тысячи, из них 10,5 тысячи туда, 2 тысячи - это на въезд в республику. Это люди", - сказал Меняйло в эфире "Соловьев Live".По его словам, частный транспорт "забил практически все четыре полосы". "Кроме того, что на правой стороне стоят ещё и большегрузы. Большегрузы тоже пропускаем в соответствии с электронной очередью", - отметил Меняйло."Порядка 3,5 тысячи машин, с учетом того, что часть транспорта мы останавливаем на въезде в республику… Дальше люди идут даже пешком, на велосипедах, на такси подъезжают. На вчерашний момент было решено пропускать через границу в том числе и пешеходов. Второй момент. Мы со вчерашнего дня запустили рейсовые автобусы от въезда в республику, это граница республики Северная Осетия и Кабардино-Балкария, до КПП "Верхний Ларс", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меняйло, грузия, общество, новости - туризм