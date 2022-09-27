https://ria.ru/20220927/gruziya-1819738492.html
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией - РИА Новости, 27.09.2022
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией
У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:05
2022-09-27T12:05
2022-09-27T12:18
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.Грузинские оппозиционные теле- и Telegram-каналы ранее распространили информацию, что в страну якобы прибыли за последнее время около 250 тысяч россиян."Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, примерно на 40-45%. Например, позавчера к нам прибыло 11,2 тысячи человек, вчера ночью - менее 10 тысяч… Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?" - заявил Гомелаури журналистам. По его словам, большой поток россиян, желающих попасть на территорию Грузии, отмечается на сухопутной границе "Казбеги - Верхний Ларс".При этом министр отметил, что ему непонятны требования одной части представителей оппозиции закрыть границу с Россией, а другой - наоборот, принимать как можно больше россиян. Гомелаури добавил, что из-за роста числа желающих въехать в Грузию соответствующие ведомства уже приняли меры и усилили контроль на КПП, а также увеличили число пограничников.Грузинские телекомпании сообщают, что со стороны России по направлению к границе с Грузией выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на грузинскую территорию. Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вахтанг гомелаури, грузия, россия, в мире, мвд грузии, новости - туризм
Вахтанг Гомелаури, Грузия, Россия, В мире, МВД Грузии, Туризм, Новости - Туризм
12:05 27.09.2022 (обновлено: 12:18 27.09.2022)
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией
Глава МВД Грузии Гомелаури заявил, что оснований для закрытия границ с Россией нет
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Грузинские оппозиционные теле- и Telegram-каналы ранее распространили информацию, что в страну якобы прибыли за последнее время около 250 тысяч россиян.
"Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, примерно на 40-45%. Например, позавчера к нам прибыло 11,2 тысячи человек, вчера ночью - менее 10 тысяч… Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?" - заявил Гомелаури журналистам. По его словам, большой поток россиян, желающих попасть на территорию Грузии, отмечается на сухопутной границе "Казбеги - Верхний Ларс".
При этом министр отметил, что ему непонятны требования одной части представителей оппозиции закрыть границу с Россией, а другой - наоборот, принимать как можно больше россиян. Гомелаури добавил, что из-за роста числа желающих въехать в Грузию соответствующие ведомства уже приняли меры и усилили контроль на КПП, а также увеличили число пограничников.
Грузинские телекомпании сообщают, что со стороны России по направлению к границе с Грузией выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на грузинскую территорию. Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.