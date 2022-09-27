https://ria.ru/20220927/gruziya-1819738492.html

Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией

Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией - РИА Новости, 27.09.2022

Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией

У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:05

2022-09-27T12:05

2022-09-27T12:18

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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.Грузинские оппозиционные теле- и Telegram-каналы ранее распространили информацию, что в страну якобы прибыли за последнее время около 250 тысяч россиян."Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, примерно на 40-45%. Например, позавчера к нам прибыло 11,2 тысячи человек, вчера ночью - менее 10 тысяч… Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?" - заявил Гомелаури журналистам. По его словам, большой поток россиян, желающих попасть на территорию Грузии, отмечается на сухопутной границе "Казбеги - Верхний Ларс".При этом министр отметил, что ему непонятны требования одной части представителей оппозиции закрыть границу с Россией, а другой - наоборот, принимать как можно больше россиян. Гомелаури добавил, что из-за роста числа желающих въехать в Грузию соответствующие ведомства уже приняли меры и усилили контроль на КПП, а также увеличили число пограничников.Грузинские телекомпании сообщают, что со стороны России по направлению к границе с Грузией выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на грузинскую территорию. Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.

https://ria.ru/20220927/chs-1819726318.html

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Кирилл Волков

вахтанг гомелаури, грузия, россия, в мире, мвд грузии, новости - туризм