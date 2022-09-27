Рейтинг@Mail.ru
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220927/gruziya-1819738492.html
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией - РИА Новости, 27.09.2022
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией
У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:05
2022-09-27T12:18
вахтанг гомелаури
грузия
россия
в мире
мвд грузии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585562287_41:114:638:450_1920x0_80_0_0_1862bf81c1e020ad19574de62c4b4512.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.Грузинские оппозиционные теле- и Telegram-каналы ранее распространили информацию, что в страну якобы прибыли за последнее время около 250 тысяч россиян."Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, примерно на 40-45%. Например, позавчера к нам прибыло 11,2 тысячи человек, вчера ночью - менее 10 тысяч… Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?" - заявил Гомелаури журналистам. По его словам, большой поток россиян, желающих попасть на территорию Грузии, отмечается на сухопутной границе "Казбеги - Верхний Ларс".При этом министр отметил, что ему непонятны требования одной части представителей оппозиции закрыть границу с Россией, а другой - наоборот, принимать как можно больше россиян. Гомелаури добавил, что из-за роста числа желающих въехать в Грузию соответствующие ведомства уже приняли меры и усилили контроль на КПП, а также увеличили число пограничников.Грузинские телекомпании сообщают, что со стороны России по направлению к границе с Грузией выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на грузинскую территорию. Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.
https://ria.ru/20220927/chs-1819726318.html
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585562287_117:59:638:450_1920x0_80_0_0_2a8802be282b39709657693252e2860c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг гомелаури, грузия, россия, в мире, мвд грузии, новости - туризм
Вахтанг Гомелаури, Грузия, Россия, В мире, МВД Грузии, Туризм, Новости - Туризм
12:05 27.09.2022 (обновлено: 12:18 27.09.2022)
 
Грузия заявила, что не планирует закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии Гомелаури заявил, что оснований для закрытия границ с Россией нет

© Sputnik / Alex ShlamovСотрудники правоохранительных органов Грузии
Сотрудники правоохранительных органов Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
Сотрудники правоохранительных органов Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. У Грузии нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Грузинские оппозиционные теле- и Telegram-каналы ранее распространили информацию, что в страну якобы прибыли за последнее время около 250 тысяч россиян.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
11:20
В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией
"Что касается якобы 250 тысяч граждан России, это неправда. Столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры. Приблизительно четыре-пять дней назад было от 5 до 6 тысяч прибывших, сейчас эта цифра выросла до 10 тысяч, примерно на 40-45%. Например, позавчера к нам прибыло 11,2 тысячи человек, вчера ночью - менее 10 тысяч… Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?" - заявил Гомелаури журналистам. По его словам, большой поток россиян, желающих попасть на территорию Грузии, отмечается на сухопутной границе "Казбеги - Верхний Ларс".
При этом министр отметил, что ему непонятны требования одной части представителей оппозиции закрыть границу с Россией, а другой - наоборот, принимать как можно больше россиян. Гомелаури добавил, что из-за роста числа желающих въехать в Грузию соответствующие ведомства уже приняли меры и усилили контроль на КПП, а также увеличили число пограничников.
Грузинские телекомпании сообщают, что со стороны России по направлению к границе с Грузией выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на грузинскую территорию. Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.
Автомобили на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:46
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии
 
ТуризмВахтанг ГомелауриГрузияРоссияВ миреМВД ГрузииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала