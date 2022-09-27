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Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html
Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым
Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым - РИА Новости, 27.09.2022
Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым
Голосование на референдумах прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать, явка говорит сама за себя, заявил секретарь... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:31
2022-09-27T17:31
специальная военная операция на украине
андрей турчак
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
единая россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Голосование на референдумах прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать, явка говорит сама за себя, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям террористического киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя. Люди сами шли на участки, сами делали свой выбор. Все это время и я, и многие наши коллеги, и международные наблюдатели были на участках, видели все своими глазами. Очереди за бюллетенями. Радость и надежду людей, для которых этот референдум стал настоящим и долгожданным праздником", - приводят в партии слова Турчака.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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андрей турчак, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Единая Россия
17:31 27.09.2022
 
Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым

Секретарь генсовета ЕР Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкБюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре "Родина" в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России
Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре Родина в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре "Родина" в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Голосование на референдумах прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать, явка говорит сама за себя, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям террористического киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя. Люди сами шли на участки, сами делали свой выбор. Все это время и я, и многие наши коллеги, и международные наблюдатели были на участках, видели все своими глазами. Очереди за бюллетенями. Радость и надежду людей, для которых этот референдум стал настоящим и долгожданным праздником", - приводят в партии слова Турчака.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Подсчет голосов в присутствии иностранных наблюдателей на участке в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
16:14
Опубликованы первые итоги референдумов на участках в России
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеЕдиная Россия
 
 
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