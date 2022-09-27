https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html

Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым

Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым - РИА Новости, 27.09.2022

Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым

Голосование на референдумах прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать, явка говорит сама за себя, заявил секретарь... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:31

2022-09-27T17:31

2022-09-27T17:31

специальная военная операция на украине

андрей турчак

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

единая россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Голосование на референдумах прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать, явка говорит сама за себя, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям террористического киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя. Люди сами шли на участки, сами делали свой выбор. Все это время и я, и многие наши коллеги, и международные наблюдатели были на участках, видели все своими глазами. Очереди за бюллетенями. Радость и надежду людей, для которых этот референдум стал настоящим и долгожданным праздником", - приводят в партии слова Турчака.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819829336.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей турчак, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, единая россия