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На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
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На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР
На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР
Более 400 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила во вторник журналистам председатель... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:18
2022-09-27T17:18
в мире
елена кравченко
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Более 400 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила во вторник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, елена кравченко, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Елена Кравченко, Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
17:18 27.09.2022
 
На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР

Глава ЦИК ЛНР Кравченко: в России проголосовали более 400 тысяч жителей республики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве
Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Более 400 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила во вторник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"За пределами Луганской Народной Республики участие в голосовании приняли 402575 избирателей или 99,35% ", - сказала Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 17:53
"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов
 
В миреЕлена КравченкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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