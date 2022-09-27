https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819864624.html

На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР

На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР

Более 400 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила во вторник журналистам председатель... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:18

2022-09-27T17:18

2022-09-27T17:18

в мире

елена кравченко

россия

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Более 400 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила во вторник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/mitingi-1819008921.html

россия

луганская народная республика

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в мире, елена кравченко, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе