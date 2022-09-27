На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР
Глава ЦИК ЛНР Кравченко: в России проголосовали более 400 тысяч жителей республики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве
Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Более 400 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила во вторник журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"За пределами Луганской Народной Республики участие в голосовании приняли 402575 избирателей или 99,35% ", - сказала Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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