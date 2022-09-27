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На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
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На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР
На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР
Более 98% человек проголосовали на участках в РФ за вхождение ДНР в состав России, следует из данных по итогам подсчета 20,64% голосов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:31
2022-09-27T16:52
политика
россия
"голос"
референдум в донбассе
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 98% человек проголосовали на участках в РФ за вхождение ДНР в состав России, следует из данных по итогам подсчета 20,64% голосов.За проголосовали 38 324 человека, против 538 (1,38%).
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россия
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политика, россия, "голос", референдум в донбассе, донецкая народная республика
Политика, Россия, "Голос", Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика
16:31 27.09.2022 (обновлено: 16:52 27.09.2022)
 
На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР

На российских участках 98,27 процента жителей ДНР проголосовали за присоединение к России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 98% человек проголосовали на участках в РФ за вхождение ДНР в состав России, следует из данных по итогам подсчета 20,64% голосов.
За проголосовали 38 324 человека, против 538 (1,38%).
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
ПолитикаРоссия"Голос"Референдум в ДонбассеДонецкая Народная Республика
 
 
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