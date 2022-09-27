https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819837708.html

На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР

На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

На российских участках обработали 20,64 процента протоколов жителей ДНР

Более 98% человек проголосовали на участках в РФ за вхождение ДНР в состав России, следует из данных по итогам подсчета 20,64% голосов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:31

2022-09-27T16:31

2022-09-27T16:52

политика

россия

"голос"

референдум в донбассе

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 98% человек проголосовали на участках в РФ за вхождение ДНР в состав России, следует из данных по итогам подсчета 20,64% голосов.За проголосовали 38 324 человека, против 538 (1,38%).

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

донецкая народная республика

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политика, россия, "голос", референдум в донбассе, донецкая народная республика