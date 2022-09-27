https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819743036.html

Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки

Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки - РИА Новости, 27.09.2022

Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки

Три участка для голосования на референдуме в ЛНР переведены на резервные точки в связи с обстрелами, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:20

2022-09-27T12:20

2022-09-27T12:26

луганская народная республика

референдум в донбассе

специальная военная операция на украине

елена кравченко

в мире

россия

нато

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819742520_0:94:2894:1722_1920x0_80_0_0_d2242a8d026e3e60c2ce9bcd2a6a6ae6.jpg

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Три участка для голосования на референдуме в ЛНР переведены на резервные точки в связи с обстрелами, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Все, 461 участок, работают. Три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. В целом голосование идет активно", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819743724.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819734414.html

луганская народная республика

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, референдум в донбассе, елена кравченко, в мире, россия, нато, владимир путин, запорожская область