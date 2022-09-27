https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819743036.html
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки - РИА Новости, 27.09.2022
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки
Три участка для голосования на референдуме в ЛНР переведены на резервные точки в связи с обстрелами, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:20
2022-09-27T12:20
2022-09-27T12:26
луганская народная республика
референдум в донбассе
специальная военная операция на украине
елена кравченко
в мире
россия
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819742520_0:94:2894:1722_1920x0_80_0_0_d2242a8d026e3e60c2ce9bcd2a6a6ae6.jpg
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Три участка для голосования на референдуме в ЛНР переведены на резервные точки в связи с обстрелами, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Все, 461 участок, работают. Три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. В целом голосование идет активно", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819743724.html
https://ria.ru/20220927/referendum-1819734414.html
луганская народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819742520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_deb6fc8c91b1352eaa1509624327103b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, референдум в донбассе, елена кравченко, в мире, россия, нато, владимир путин, запорожская область
Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Специальная военная операция на Украине, Елена Кравченко, В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Запорожская область
12:20 27.09.2022 (обновлено: 12:26 27.09.2022)
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки
ЦИК: три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки из-за обстрелов ВСУ