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Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819743036.html
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки - РИА Новости, 27.09.2022
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки
Три участка для голосования на референдуме в ЛНР переведены на резервные точки в связи с обстрелами, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:20
2022-09-27T12:26
луганская народная республика
референдум в донбассе
специальная военная операция на украине
елена кравченко
в мире
россия
нато
владимир путин
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Три участка для голосования на референдуме в ЛНР переведены на резервные точки в связи с обстрелами, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Все, 461 участок, работают. Три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. В целом голосование идет активно", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819743724.html
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луганская народная республика, референдум в донбассе, елена кравченко, в мире, россия, нато, владимир путин, запорожская область
Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Специальная военная операция на Украине, Елена Кравченко, В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Запорожская область
12:20 27.09.2022 (обновлено: 12:26 27.09.2022)
 
Три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки

ЦИК: три участка для голосования в ЛНР перевели на резервные точки из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Валерий МельниковМестная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР
Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Три участка для голосования на референдуме в ЛНР переведены на резервные точки в связи с обстрелами, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Все, 461 участок, работают. Три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы. В целом голосование идет активно", - сказала Кравченко.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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