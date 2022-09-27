18:23 27.09.2022 (обновлено: 20:13 27.09.2022)
"Газпром" назвал позицию "Нафтогаза" по транзиту недружественной
"Газпром": недружественная позиция "Нафтогаза" по транзиту может стать поводом для санкций
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Участок магистрального газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Позиция "Нафтогаза", пытающегося необоснованно добиться рассмотрения в суде спора по оплате транзита российского газа в ЕС, недружественная, ее сохранение может стать основанием для санкций РФ против украинской компании, что будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства по сделкам с ней, включая оплату, сообщила российская компания.
"Газпром" сообщил, что во вторник уведомил секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя "Нафтогаза Украины", что категорически отвергает требования украинской компании по инициированному разбирательству в отношении транзита газа в Европу, поскольку не оказанные услуги не должны оплачиваться.
"Газпром" считает подачу обращения "Нафтогаза Украины" недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании и что дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
"На практике это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций", - добавляется там.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко также в мае говорил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в июне. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит, также заявлял он.
А 9 сентября "Нафтогаз" сообщил, что подал в МАС просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.
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