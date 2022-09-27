https://ria.ru/20220927/gazoprovody-1819926811.html

СМИ: США предупреждали Германию о возможных "атаках" на газопроводы

СМИ: США предупреждали Германию о возможных "атаках" на газопроводы - РИА Новости, 27.09.2022

СМИ: США предупреждали Германию о возможных "атаках" на газопроводы

США несколько недель назад предупреждали правительство ФРГ, что на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", возможно, готовятся атаки, сообщило... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:21

2022-09-27T21:21

2022-09-27T22:20

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nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости. США несколько недель назад предупреждали правительство ФРГ, что на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", возможно, готовятся атаки, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.Как прокомментировал изданию "высокопоставленный представитель бундесвера", трубопроводы, проложенные под водой, имеют огромное значение для энергоснабжения, несмотря на это, они до сих пор практически никак не защищены от атак.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до семи бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможном саботаже после ЧП на "Северном потоке".

https://ria.ru/20220927/evrokomissiya-1819762901.html

https://ria.ru/20220927/potok-1819919136.html

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в мире, сша, германия, балтийское море, экономика, дания, швеция, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, центральное разведывательное управление (цру)