https://ria.ru/20220927/garantii-1819849253.html
Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко
Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.09.2022
Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко
Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:51
2022-09-27T16:51
2022-09-27T17:30
россия
экономика
валентина матвиенко
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ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, чтобы бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно", - сказала политик, комментируя проект бюджета на три года.Это обязательство записано в Конституции РФ, указала Матвиенко.
https://ria.ru/20220924/byudzhet-1819178374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, валентина матвиенко
Россия, Экономика, Валентина Матвиенко
16:51 27.09.2022 (обновлено: 17:30 27.09.2022)
Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: все социальные гарантии государства будут выполнены