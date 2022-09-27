https://ria.ru/20220927/garantii-1819849253.html

Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко

Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.09.2022

Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко

Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:51

2022-09-27T16:51

2022-09-27T17:30

россия

экономика

валентина матвиенко

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ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, чтобы бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно", - сказала политик, комментируя проект бюджета на три года.Это обязательство записано в Конституции РФ, указала Матвиенко.

https://ria.ru/20220924/byudzhet-1819178374.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, экономика, валентина матвиенко