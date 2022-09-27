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Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.09.2022
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Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко
Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.09.2022
Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко
Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:51
2022-09-27T17:30
россия
экономика
валентина матвиенко
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ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, чтобы бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно", - сказала политик, комментируя проект бюджета на три года.Это обязательство записано в Конституции РФ, указала Матвиенко.
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россия, экономика, валентина матвиенко
Россия, Экономика, Валентина Матвиенко
16:51 27.09.2022 (обновлено: 17:30 27.09.2022)
 
Все социальные гарантии государства будут выполнены, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: все социальные гарантии государства будут выполнены

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, чтобы бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно", - сказала политик, комментируя проект бюджета на три года.
Рассмотрение проекта бюджета на 2021-2023 годы в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 16:08
Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета
Это обязательство записано в Конституции РФ, указала Матвиенко.
 
РоссияЭкономикаВалентина Матвиенко
 
 
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