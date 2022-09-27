https://ria.ru/20220927/fotovystavka-1819847425.html

Фотовыставка "Сердце Югры" открылась на ВДНХ

Фотовыставка "Сердце Югры" открылась на ВДНХ - РИА Новости, 27.09.2022

Фотовыставка "Сердце Югры" открылась на ВДНХ

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась фотовыставка Олега Зотова "Сердце Югры", на которой представлены 40 фоторабот, раскрывающих самобытность... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:48

2022-09-27T16:48

2022-09-27T16:48

ханты-мансийский автономный округ

арктический совет

москва

россия

иртыш (река)

фото

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась фотовыставка Олега Зотова "Сердце Югры", на которой представлены 40 фоторабот, раскрывающих самобытность природы, жизни и быта народов Севера.Посетители смогут познакомиться с выставкой с 27 сентября по1 декабря. Выставочный проект приурочен к Году культурного наследия народов России и Году председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.Экспозиция состоит из фотопанно с портретами, образами и символами, которые позволят проникнуться красотой и самобытностью Югры. По словам Зотова, он фотографировал тайгу, Иртыш и Обь, работал на Приполярном Урале, забирался с камерой на гору Нер-Ойка. На его работах - водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласы, национальные украшения и костюмы, но самое главное - лица народов ханты и манси.Автор рассказал, что моделями для его работ стали обычные люди, жители небольших поселков региона, а "сам кадр выставлялся постановочно, без использования грима и дальнейшей обработки фотографии".Торжественная церемония на ВДНХ собрала немало почетных гостей, среди которых была и героиня нескольких фоторабот – первая хантыйская поэтесса, сказительница, почётный гражданин Югры Мария Волдина."Открытие фотовыставки в Москве позволит всем ее посетителям наполнить свое сердце радостью. Ведь на фотографиях - наша природа, наш общий дом, все чем мы богаты, что нам дорого", - сказала она.По словам директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елены Шумаковой, экспозиция дает представление о богатстве северного края, его колорите, гармонии с природой. Она отметила, что фотовыставка стала началом большого федерального проекта, который реализуется совместно с правительством Москвы и компанией "Лукойл".Шумакова напомнила, что год назад между правительством Москвы и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было подписано партнерское соглашение в области туризма.Заместитель председателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова отметила символичность того, что выставка открылась во Всемирный день туризма."Очень важно развивать внутренний туризм, чтобы понять, насколько велика, красива и многогранна наша страна. Познание родины – это начало большого пути к любви к своей стране", - отметила Арутюнова.Посетители выставки смогут принять участие в онлайн-викторине и выиграть путешествие в Югру. Для участия необходимо посетить фотовыставку, узнать интересные факты о традициях и культуре региона, а затем ответить на несколько несложных вопросов на официальном сайте проекта сердцеюгры.рф. Принять участие в викторине могут посетители выставки старше 18 лет. Побороться за приз смогут все участники, которые ответят на вопросы правильно. Обладателя тура определят с помощью генератора чисел. Результаты объявят до 10 декабря — даты, в которую отмечается 91-летие со дня образования Югры.

https://ria.ru/20220919/vystavka-1817911099.html

https://ria.ru/20220822/park-1811358665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

арктический совет, москва, россия, иртыш (река), фото