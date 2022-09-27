Фотовыставка "Сердце Югры" открылась на ВДНХ
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась фотовыставка Олега Зотова "Сердце Югры", на которой представлены 40 фоторабот, раскрывающих самобытность природы, жизни и быта народов Севера.
Посетители смогут познакомиться с выставкой с 27 сентября по1 декабря. Выставочный проект приурочен к Году культурного наследия народов России и Году председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.
Фотовыставка "Сердце Югры" открылась на ВДНХ
Экспозиция состоит из фотопанно с портретами, образами и символами, которые позволят проникнуться красотой и самобытностью Югры. По словам Зотова, он фотографировал тайгу, Иртыш и Обь, работал на Приполярном Урале, забирался с камерой на гору Нер-Ойка. На его работах - водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласы, национальные украшения и костюмы, но самое главное - лица народов ханты и манси.
Автор рассказал, что моделями для его работ стали обычные люди, жители небольших поселков региона, а "сам кадр выставлялся постановочно, без использования грима и дальнейшей обработки фотографии".
Фотограф Олег Зотов на открытии фотовыставки "Сердце Югры"
"Идея сделать фотопроект о жизни в Югре пришла спонтанно. Вечером взял все оборудование, сел в машину, вбил в навигатор Ханты- Мансийск. В этот край нельзя не влюбиться. Югра – это прежде всего звуки, накопленная столетиями генетическая память предков. Если охарактеризовать Югру тремя словами, то это гармония, баланс и равновесие – именно это передается в моих работах", - сказал фотохудожник на церемонии открытии экспозиции.
Торжественная церемония на ВДНХ собрала немало почетных гостей, среди которых была и героиня нескольких фоторабот – первая хантыйская поэтесса, сказительница, почётный гражданин Югры Мария Волдина.
"Открытие фотовыставки в Москве позволит всем ее посетителям наполнить свое сердце радостью. Ведь на фотографиях - наша природа, наш общий дом, все чем мы богаты, что нам дорого", - сказала она.
По словам директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елены Шумаковой, экспозиция дает представление о богатстве северного края, его колорите, гармонии с природой. Она отметила, что фотовыставка стала началом большого федерального проекта, который реализуется совместно с правительством Москвы и компанией "Лукойл".
"Ровно 85 лет назад здесь, на ВДНХ был создан павильон "Советская Арктика", затем появился павильон "Сибирь". Сейчас ни один из них не функционирует в первозданном виде и, по сути, сегодняшний проект – первый шаг к воссозданию утраченной истории народов Севера, туристических, экономических и других возможностей российского Севера и Арктики на главной выставочной площадке страны", - подчеркнула Шумакова.
Шумакова напомнила, что год назад между правительством Москвы и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было подписано партнерское соглашение в области туризма.
"Это один из флагманских проектов Югры в области туризма. Он позволяет молодым людям из Югры путешествовать в Москву, а москвичам приезжать к нам. Первая группа туристов – это были школьники, которые познакомились с со столицей. В ноябре текущего года мы ждем студентов из столицы. Они познакомятся с нашими предприятиями, культурой северных народов. В дальнейшем мы будем делать совместные проекты. Очень важно, что соглашение дало старт вхождению региона в число пилотных по реализации специальных социальных сертификатов для развития детского туризма. Наш регион вошел в число 18 пилотных проектов, и в этом году уже получено более 4880 сертификатов для того, чтобы путешествовать по территории региона",- рассказала Шумакова.
Заместитель председателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова отметила символичность того, что выставка открылась во Всемирный день туризма.
"Очень важно развивать внутренний туризм, чтобы понять, насколько велика, красива и многогранна наша страна. Познание родины – это начало большого пути к любви к своей стране", - отметила Арутюнова.
Посетители выставки смогут принять участие в онлайн-викторине и выиграть путешествие в Югру. Для участия необходимо посетить фотовыставку, узнать интересные факты о традициях и культуре региона, а затем ответить на несколько несложных вопросов на официальном сайте проекта сердцеюгры.рф. Принять участие в викторине могут посетители выставки старше 18 лет. Побороться за приз смогут все участники, которые ответят на вопросы правильно. Обладателя тура определят с помощью генератора чисел. Результаты объявят до 10 декабря — даты, в которую отмечается 91-летие со дня образования Югры.