13:21 27.09.2022 (обновлено: 13:42 27.09.2022)
ЕК проинформировали об инцидентах на газопроводах "Северный поток"
Еврокомиссию проинформировали о трех инцидентах на газопроводах "Северный поток"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА новости. Еврокомиссия проинформирована о трех инцидентах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток – 2", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
"Комиссия была проинформирована по утечкам на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" внимательно отслеживает эту ситуацию с заинтересованными государствами", - сообщил он.
"Мы отслеживаем, есть ли последствия утечки метана, который виляет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы, а также находимся в контакте с государствами-членами по последствиям на морское судоходство", - сообщил он.
"ЕК была проинформирована о трёх утречках, которые были обнаружены на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - две утечки на "Северном потоке 1" и одна утечка на "Северном потоке 2". Мы следим за развитием событий… На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы, поскольку, как вы знаете, поставки по "Северному потоку 1" находятся на нулевом уровне в течение нескольких недель, а "Северный поток 2" не авторизован на данный момент", - сообщил он.
Ранее морское управление Швеции сообщило, что выпустило предупреждение о двух близких друг к другу утечках на российском газопроводе "Северный поток" в шведских и датских водах, обнаруженных вскоре после утечки на близлежащем "Северном потоке 2".