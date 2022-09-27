https://ria.ru/20220927/evrokomissiya-1819762901.html

ЕК проинформировали об инцидентах на газопроводах "Северный поток"

ЕК проинформировали об инцидентах на газопроводах "Северный поток" - РИА Новости, 27.09.2022

ЕК проинформировали об инцидентах на газопроводах "Северный поток"

Еврокомиссия проинформирована о трех инцидентах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток – 2", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:21

2022-09-27T13:21

2022-09-27T13:42

еврокомиссия

северный поток

северный поток — 2

в мире

брюссель

европа

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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА новости. Еврокомиссия проинформирована о трех инцидентах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток – 2", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."Комиссия была проинформирована по утечкам на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" внимательно отслеживает эту ситуацию с заинтересованными государствами", - сообщил он."Мы отслеживаем, есть ли последствия утечки метана, который виляет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы, а также находимся в контакте с государствами-членами по последствиям на морское судоходство", - сообщил он."ЕК была проинформирована о трёх утречках, которые были обнаружены на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - две утечки на "Северном потоке 1" и одна утечка на "Северном потоке 2". Мы следим за развитием событий… На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы, поскольку, как вы знаете, поставки по "Северному потоку 1" находятся на нулевом уровне в течение нескольких недель, а "Северный поток 2" не авторизован на данный момент", - сообщил он.Ранее морское управление Швеции сообщило, что выпустило предупреждение о двух близких друг к другу утечках на российском газопроводе "Северный поток" в шведских и датских водах, обнаруженных вскоре после утечки на близлежащем "Северном потоке 2".

https://ria.ru/20220927/diversiya-1819749900.html

https://ria.ru/20220927/chp-1819748088.html

брюссель

европа

швеция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

еврокомиссия, северный поток, северный поток — 2, в мире, брюссель, европа, швеция