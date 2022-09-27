https://ria.ru/20220927/ekonomika-1819714468.html
Артамонов: нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона
Артамонов: нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона - РИА Новости, 27.09.2022
Артамонов: нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона
Нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:36
2022-09-27T10:36
2022-09-27T10:36
липецкая область
игорь артамонов
частичная мобилизация в россии
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов."Мы все понимаем, что перед нами поставлена важнейшая задача по обеспечению безопасности государства, и ее надо выполнить. При этом нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона. Мы готовы предметно рассматривать ситуацию на каждом предприятии и при необходимости обращаться за разъяснениями в министерство обороны России", – сказал Артамонов.Губернатор отметил, что от некоторых предприятий поступили обращения, касающиеся ситуации с кадрами – ряд сотрудников призван в армию в рамках объявленной частичной мобилизации, некоторые ушли на фронт добровольцами. В связи с этим среди руководителей различных организаций появилась обеспокоенность, связанная с дальнейшим обеспечением деятельности компаний.Артамонов поручил своим заместителям детально разбираться в каждой ситуации и оказывать содействие в организации взаимодействия с военкоматами там, где это необходимо."Очень радует то, как наши предприятия поддерживают своих работников. Одни сохранили денежное содержание тем, кто призван в армию, другие выплатили материальную помощь, третьи собрали сухпайки и медикаменты. Это пример и истинного патриотизма, и большого уважения к тем, кто сражается за безопасность нашего государства", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, частичная мобилизация в россии
Липецкая область, Игорь Артамонов, Частичная мобилизация в России
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
"Мы все понимаем, что перед нами поставлена важнейшая задача по обеспечению безопасности государства, и ее надо выполнить. При этом нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона. Мы готовы предметно рассматривать ситуацию на каждом предприятии и при необходимости обращаться за разъяснениями в министерство обороны России", – сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что от некоторых предприятий поступили обращения, касающиеся ситуации с кадрами – ряд сотрудников призван в армию в рамках объявленной частичной мобилизации, некоторые ушли на фронт добровольцами. В связи с этим среди руководителей различных организаций появилась обеспокоенность, связанная с дальнейшим обеспечением деятельности компаний.
Артамонов поручил своим заместителям детально разбираться в каждой ситуации и оказывать содействие в организации взаимодействия с военкоматами там, где это необходимо.
"Очень радует то, как наши предприятия поддерживают своих работников. Одни сохранили денежное содержание тем, кто призван в армию, другие выплатили материальную помощь, третьи собрали сухпайки и медикаменты. Это пример и истинного патриотизма, и большого уважения к тем, кто сражается за безопасность нашего государства", – сказал Артамонов
.