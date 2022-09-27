https://ria.ru/20220927/ekonomika-1819714468.html

Артамонов: нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона

Артамонов: нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона - РИА Новости, 27.09.2022

Артамонов: нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона

Нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:36

2022-09-27T10:36

2022-09-27T10:36

липецкая область

игорь артамонов

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg

ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов."Мы все понимаем, что перед нами поставлена важнейшая задача по обеспечению безопасности государства, и ее надо выполнить. При этом нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона. Мы готовы предметно рассматривать ситуацию на каждом предприятии и при необходимости обращаться за разъяснениями в министерство обороны России", – сказал Артамонов.Губернатор отметил, что от некоторых предприятий поступили обращения, касающиеся ситуации с кадрами – ряд сотрудников призван в армию в рамках объявленной частичной мобилизации, некоторые ушли на фронт добровольцами. В связи с этим среди руководителей различных организаций появилась обеспокоенность, связанная с дальнейшим обеспечением деятельности компаний.Артамонов поручил своим заместителям детально разбираться в каждой ситуации и оказывать содействие в организации взаимодействия с военкоматами там, где это необходимо."Очень радует то, как наши предприятия поддерживают своих работников. Одни сохранили денежное содержание тем, кто призван в армию, другие выплатили материальную помощь, третьи собрали сухпайки и медикаменты. Это пример и истинного патриотизма, и большого уважения к тем, кто сражается за безопасность нашего государства", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220923/vyplaty-1818973767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, частичная мобилизация в россии