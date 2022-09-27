https://ria.ru/20220927/dorogi-1819852550.html

Дороги к достопримечательностям МО стали удобнее

Дороги к достопримечательностям МО стали удобнее - РИА Новости, 27.09.2022

Дороги к достопримечательностям МО стали удобнее

За сезон в Московской области отремонтировали около 23 километров дорог, которые ведут к туристическим местам, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:56

2022-09-27T16:56

2022-09-27T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. За сезон в Московской области отремонтировали около 23 километров дорог, которые ведут к туристическим местам, сообщил телеканал "360".Глава министерства транспорта и дорожной структуры Алексей Гержик подчеркнул, что дорогам на туристических маршрутах уделяется особое внимание."Хорошее качественное покрытие – это не только обеспечение комфортного проезда для местных жителей, но и повышение привлекательности туристических объектов", – сказал министр.Благодаря проведенным работам полмиллиона жителей и гостей региона смогут удобно добираться до интересных мест в шести городских округах.Дорожное покрытие заменили на дорогах Можайское шоссе – станция Бородино и Бородино – Колоцкое, которые ведут к Бородинскому полю, военным музеям и монастырям. В Истре отремонтировали участок Волоколамского шоссе, который ведет к Новому Иерусалиму и скиту патриарха Никона. В Коломне обновили улицы исторического центра. Работы также провели в Волоколамске, Подольске и Одинцове. Сейчас работы продолжаются в Серпухове, там отремонтируют 20 километров трассы Серпухов – Данки – Турово.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)