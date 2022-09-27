https://ria.ru/20220927/dorogi-1819852550.html
Дороги к достопримечательностям МО стали удобнее
Дороги к достопримечательностям МО стали удобнее - РИА Новости, 27.09.2022
Дороги к достопримечательностям МО стали удобнее
За сезон в Московской области отремонтировали около 23 километров дорог, которые ведут к туристическим местам, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:56
2022-09-27T16:56
2022-09-27T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819849196_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d113acc01f56b300e52d195be4ba59df.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. За сезон в Московской области отремонтировали около 23 километров дорог, которые ведут к туристическим местам, сообщил телеканал "360".Глава министерства транспорта и дорожной структуры Алексей Гержик подчеркнул, что дорогам на туристических маршрутах уделяется особое внимание."Хорошее качественное покрытие – это не только обеспечение комфортного проезда для местных жителей, но и повышение привлекательности туристических объектов", – сказал министр.Благодаря проведенным работам полмиллиона жителей и гостей региона смогут удобно добираться до интересных мест в шести городских округах.Дорожное покрытие заменили на дорогах Можайское шоссе – станция Бородино и Бородино – Колоцкое, которые ведут к Бородинскому полю, военным музеям и монастырям. В Истре отремонтировали участок Волоколамского шоссе, который ведет к Новому Иерусалиму и скиту патриарха Никона. В Коломне обновили улицы исторического центра. Работы также провели в Волоколамске, Подольске и Одинцове. Сейчас работы продолжаются в Серпухове, там отремонтируют 20 километров трассы Серпухов – Данки – Турово.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819849196_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_590029c5fb63a83478c7a767680b9e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
За сезон в Московской области отремонтировали около 23 километров дорог, которые ведут к туристическим местам, сообщил телеканал "360"
.
Глава министерства транспорта и дорожной структуры Алексей Гержик подчеркнул, что дорогам на туристических маршрутах уделяется особое внимание.
"Хорошее качественное покрытие – это не только обеспечение комфортного проезда для местных жителей, но и повышение привлекательности туристических объектов", – сказал министр.
Благодаря проведенным работам полмиллиона жителей и гостей региона смогут удобно добираться до интересных мест в шести городских округах.
Дорожное покрытие заменили на дорогах Можайское шоссе – станция Бородино и Бородино – Колоцкое, которые ведут к Бородинскому полю, военным музеям и монастырям. В Истре отремонтировали участок Волоколамского шоссе, который ведет к Новому Иерусалиму и скиту патриарха Никона. В Коломне обновили улицы исторического центра. Работы также провели в Волоколамске, Подольске и Одинцове. Сейчас работы продолжаются в Серпухове, там отремонтируют 20 километров трассы Серпухов – Данки – Турово.