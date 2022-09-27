https://ria.ru/20220927/donbass-1819720774.html

Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:00

2022-09-27T11:00

2022-09-27T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.15 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Горловке, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220926/obstrel-1819618700.html

https://ria.ru/20220927/donbass-1819708982.html

зайцево

ясиноватая

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зайцево, ясиноватая, донецкая народная республика