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Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/donbass-1819720774.html
Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:00
2022-09-27T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.15 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Горловке, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819618700.html
https://ria.ru/20220927/donbass-1819708982.html
зайцево
ясиноватая
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в мире, зайцево, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
11:00 27.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 11 снарядов по Зайцево, Ясиноватой и Яковлевке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.15 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 18:35Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Горловке, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
10:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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