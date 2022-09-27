Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 11 снарядов по Зайцево, Ясиноватой и Яковлевке
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Яковлевку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10.15 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Горловке, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.