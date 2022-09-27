https://ria.ru/20220927/donbass-1819708982.html

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 194 боеприпаса по 12 населенным пунктам, сообщило... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:20

2022-09-27T10:20

2022-09-27T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 194 боеприпаса по 12 населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). (Выпущено) 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинские войска применяли артиллерию калибром 122, 152 и 155 миллиметра, а также РСЗО "Ураган" и HIMARS. Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов, в том числе Донецк. По данным представительства, ранения получили при этом пять мирных жителей, включая двоих детей.За предыдущие сутки представительство зафиксировало 75 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220927/donbass-1819701248.html

https://ria.ru/20220927/donbass-1819688289.html

донецкая народная республика

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)