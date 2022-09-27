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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/donbass-1819708982.html
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 194 боеприпаса по 12 населенным пунктам, сообщило... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:20
2022-09-27T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 194 боеприпаса по 12 населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). (Выпущено) 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинские войска применяли артиллерию калибром 122, 152 и 155 миллиметра, а также РСЗО "Ураган" и HIMARS. Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов, в том числе Донецк. По данным представительства, ранения получили при этом пять мирных жителей, включая двоих детей.За предыдущие сутки представительство зафиксировало 75 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220927/donbass-1819701248.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
10:20 27.09.2022
 
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 194 боеприпаса по республике

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела
Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 194 боеприпаса по 12 населенным пунктам, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). (Выпущено) 194 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что украинские войска применяли артиллерию калибром 122, 152 и 155 миллиметра, а также РСЗО "Ураган" и HIMARS. Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов, в том числе Донецк. По данным представительства, ранения получили при этом пять мирных жителей, включая двоих детей.
За предыдущие сутки представительство зафиксировало 75 обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.
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