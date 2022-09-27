https://ria.ru/20220927/donbass-1819696914.html

В Совфеде прокомментировали обстрелы Донецка со стороны ВСУ

В Совфеде прокомментировали обстрелы Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.09.2022

В Совфеде прокомментировали обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Обстрелами Донецка неонацисты хотят сломать граждан и заставить их отказаться от права на самоопределение, заявил сенатор, секретарь Кузбасского регионального... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:26

2022-09-27T09:26

2022-09-27T09:26

в мире

алексей синицын

владимир путин

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донецк (днр)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обстрелами Донецка неонацисты хотят сломать граждан и заставить их отказаться от права на самоопределение, заявил сенатор, секретарь Кузбасского регионального отделения "Единой России" Алексей Синицын.Ранее сообщалось об обстрелах украинскими войсками Донецка, населённых пунктов Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Пантелеймоновка, Александровка и Старомихайловка."Такими изуверскими мерами неонацисты хотят сломать дончан и заставить отказаться от права на самоопределение. Для жителей Донецка очень важно, что в этот ответственный момент, когда линия фронта буквально в двадцати километрах от города, рядом с ними находятся представители российского парламента. Они благодарят и говорят: "Скорее бы уже случилось это долгожданное событие!", - приводят в пресс-службе партии слова Синицына, который работает в составе пула международных наблюдателей.Он отметил, что выездное голосование на референдуме организовано для безопасности людей. Плотность обстрелов жилых кварталов Донецка на протяжении всех дней голосования возрастает. Только за четвертый день было 37 обстрелов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/donetsk-1819442012.html

https://ria.ru/20220927/donbass-1819688289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей синицын, владимир путин, россия, макеевка, нато, единая россия, донецк (днр), референдум в донбассе