08:29 27.09.2022 (обновлено: 10:37 27.09.2022)
Украинские войска обстреляли Алчевск
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Алчевску
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка
ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из американского реактивного комплекса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 7:47 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Реактивную систему залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin. Она производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
Россия после начала спецоперации направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что такие грузы становятся законной целью для российских военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.