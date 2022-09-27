Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Алчевск - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/donbass-1819688289.html
Украинские войска обстреляли Алчевск
Украинские войска обстреляли Алчевск - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские войска обстреляли Алчевск
Украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из американского реактивного комплекса, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:29
2022-09-27T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
алчевск
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812048199_129:290:1161:870_1920x0_80_0_0_3920af17b9e114b875df8b5a97a57d13.jpg
ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из американского реактивного комплекса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Реактивную систему залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin. Она производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.Россия после начала спецоперации направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что такие грузы становятся законной целью для российских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220927/svo-1819681919.html
луганская народная республика
алчевск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812048199_246:225:1096:863_1920x0_80_0_0_bfeb0e1534f52ede846999667d9dcc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, алчевск, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Алчевск, СЦКК, Украина
08:29 27.09.2022 (обновлено: 10:37 27.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Алчевск

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Алчевску

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из американского реактивного комплекса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 7:47 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Реактивную систему залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin. Она производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
Россия после начала спецоперации направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что такие грузы становятся законной целью для российских военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Осколки снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
06:43Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР крупнокалиберными снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАлчевскСЦККУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала