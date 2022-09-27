https://ria.ru/20220927/donbass-1819688289.html

Украинские войска обстреляли Алчевск

Украинские войска обстреляли Алчевск - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские войска обстреляли Алчевск

Украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из американского реактивного комплекса, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:29

2022-09-27T08:29

2022-09-27T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

алчевск

сцкк

украина

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ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из американского реактивного комплекса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Реактивную систему залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin. Она производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.Россия после начала спецоперации направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что такие грузы становятся законной целью для российских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220927/svo-1819681919.html

луганская народная республика

алчевск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, алчевск, сцкк, украина