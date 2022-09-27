Депутат из Калужской области решил участвовать в спецоперации добровольцем
Депутат из Калужской области Афанасьев решил участвовать в спецоперации добровольцем
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой на площади Нахимова в Севастополе
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой на площади Нахимова в Севастополе. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Депутат заксобрания Калужской области, глава исполкома регионального отделения ОНФ Дмитрий Афанасьев вступил в ряды добровольцев для участия в специальной военной операции, и это мужественный поступок, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Поступил по-мужски. Депутат Законодательного собрания Калужской области, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Афанасьев отправляется добровольцем на защиту Родины", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что передал депутату флаг Калужской области как "символ славных традиций нашей земли".
"Мужественное решение, которое заслуживает уважения и признательности. Народ, власть, армия сегодня объединились вокруг своего президента. Сплоченность – это самое важное для нас сейчас", - подчеркнул Шапша.
Заксобрание Калужской области опубликовало в соцсетях комментарий депутата. Он подчеркнул, что его решение пойти в армию не спонтанно. В качестве волонтера ОНФ он доставлял помощь на освобожденные территории. Теперь, по словам депутата, он считает нужным применить свои знания и умения, связанные с беспилотными летательными аппаратами, дронами. Афанасьев рассказал, что его дед был военным хирургом в госпитале и прооперировал раненых бойцов и офицеров более 10 тысяч раз. Депутат подчеркнул, что хочет быть похожим на деда.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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