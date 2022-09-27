https://ria.ru/20220927/dobrovolets-1819803907.html

Депутат из Калужской области решил участвовать в спецоперации добровольцем

Депутат из Калужской области решил участвовать в спецоперации добровольцем - РИА Новости, 27.09.2022

Депутат из Калужской области решил участвовать в спецоперации добровольцем

Депутат заксобрания Калужской области, глава исполкома регионального отделения ОНФ Дмитрий Афанасьев вступил в ряды добровольцев для участия в специальной... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:00

2022-09-27T15:00

2022-09-27T15:00

специальная военная операция на украине

владислав шапша

сергей шойгу

калужская область

россия

украина

общероссийский народный фронт

безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Депутат заксобрания Калужской области, глава исполкома регионального отделения ОНФ Дмитрий Афанасьев вступил в ряды добровольцев для участия в специальной военной операции, и это мужественный поступок, сообщил губернатор Владислав Шапша."Поступил по-мужски. Депутат Законодательного собрания Калужской области, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Афанасьев отправляется добровольцем на защиту Родины", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он рассказал, что передал депутату флаг Калужской области как "символ славных традиций нашей земли"."Мужественное решение, которое заслуживает уважения и признательности. Народ, власть, армия сегодня объединились вокруг своего президента. Сплоченность – это самое важное для нас сейчас", - подчеркнул Шапша.Заксобрание Калужской области опубликовало в соцсетях комментарий депутата. Он подчеркнул, что его решение пойти в армию не спонтанно. В качестве волонтера ОНФ он доставлял помощь на освобожденные территории. Теперь, по словам депутата, он считает нужным применить свои знания и умения, связанные с беспилотными летательными аппаратами, дронами. Афанасьев рассказал, что его дед был военным хирургом в госпитале и прооперировал раненых бойцов и офицеров более 10 тысяч раз. Депутат подчеркнул, что хочет быть похожим на деда.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819525709.html

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html

калужская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав шапша, сергей шойгу, калужская область, россия, украина, общероссийский народный фронт, безопасность, частичная мобилизация в россии