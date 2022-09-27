https://ria.ru/20220927/diversiya-1819749900.html

В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"

В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022

В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии диверсии на "Северном потоке", которая привела к разрушениям, заявил,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:39

2022-09-27T12:39

2022-09-27T13:01

в мире

северный поток — 2

северный поток

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии диверсии на "Северном потоке", которая привела к разрушениям, заявил, что до результатов исследования нельзя исключать ни один вариант."Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков журналистам.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

https://ria.ru/20220927/diversiya-1819710381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северный поток — 2, северный поток, россия, дмитрий песков