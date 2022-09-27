https://ria.ru/20220927/diversiya-1819749900.html
В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"
В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии диверсии на "Северном потоке", которая привела к разрушениям, заявил,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:39
2022-09-27T12:39
2022-09-27T13:01
в мире
северный поток — 2
северный поток
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии диверсии на "Северном потоке", которая привела к разрушениям, заявил, что до результатов исследования нельзя исключать ни один вариант."Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков журналистам.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный поток — 2, северный поток, россия, дмитрий песков
В мире, Северный поток — 2, Северный поток, Россия, Дмитрий Песков
12:39 27.09.2022 (обновлено: 13:01 27.09.2022)
В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"
Песков не стал исключать версию о диверсии на "Северном потоке"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии диверсии на "Северном потоке", которая привела к разрушениям, заявил, что до результатов исследования нельзя исключать ни один вариант.
"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков журналистам.
В понедельник Nord Stream 2 AG
сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2
" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании
рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.
Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens
, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.