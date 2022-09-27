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СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии - РИА Новости, 27.09.2022
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СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии
СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии
Неизвестный вандал осквернил памятник Красной Армии, установленный в центре чешского города Оломоуц (на северо-востоке страны), забрызгав его в пяти местах... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:40
2022-09-27T02:40
в мире
оломоуц
чехословакия
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ПРАГА, 27 сен - РИА Новости. Неизвестный вандал осквернил памятник Красной Армии, установленный в центре чешского города Оломоуц (на северо-востоке страны), забрызгав его в пяти местах краской золотого цвета, сообщило сетевое издание Idnes.По данным издания, городская полиция завела уголовное дело по факту осквернения памятника. В случае задержания вандалу грозит тюремное заключение сроком до трех лет.Памятник Красной Армии был торжественно открыт в Оломоуце в июле 1945 года и является одним из первых памятников красноармейцам в тогдашней Чехословакии.
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в мире, оломоуц, чехословакия
В мире, Оломоуц, Чехословакия
02:40 27.09.2022
 
СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии

Idnes: неизвестный вандал осквернил памятник Красной Армии в чешском городе Оломоуц

© Flickr / funkjokerЧешский Оломоуц
Чешский Оломоуц - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Flickr / funkjoker
Чешский Оломоуц. Архивное фото
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ПРАГА, 27 сен - РИА Новости. Неизвестный вандал осквернил памятник Красной Армии, установленный в центре чешского города Оломоуц (на северо-востоке страны), забрызгав его в пяти местах краской золотого цвета, сообщило сетевое издание Idnes.
"Целью нападения вандалов стал памятник Красной Армии, который установлен в парке в центральной части Оломоуца и напоминает об освобождении города от немецкой оккупации в конце Второй мировой войны. На памятник в пяти местах была нанесена краска золотого цвета", - говорится в сообщении.
По данным издания, городская полиция завела уголовное дело по факту осквернения памятника. В случае задержания вандалу грозит тюремное заключение сроком до трех лет.
Памятник Красной Армии был торжественно открыт в Оломоуце в июле 1945 года и является одним из первых памятников красноармейцам в тогдашней Чехословакии.
Памятник Екатерине ІІ в Одессе,. Украина - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 23:09
Украинский экстремист облил краской памятник Екатерине II в Одессе
 
В миреОломоуцЧехословакия
 
 
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