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СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии
СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии
Неизвестный вандал осквернил памятник Красной Армии, установленный в центре чешского города Оломоуц (на северо-востоке страны), забрызгав его в пяти местах... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:40
2022-09-27T02:40
2022-09-27T02:40
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ПРАГА, 27 сен - РИА Новости. Неизвестный вандал осквернил памятник Красной Армии, установленный в центре чешского города Оломоуц (на северо-востоке страны), забрызгав его в пяти местах краской золотого цвета, сообщило сетевое издание Idnes.По данным издания, городская полиция завела уголовное дело по факту осквернения памятника. В случае задержания вандалу грозит тюремное заключение сроком до трех лет.Памятник Красной Армии был торжественно открыт в Оломоуце в июле 1945 года и является одним из первых памятников красноармейцам в тогдашней Чехословакии.
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в мире, оломоуц, чехословакия
В мире, Оломоуц, Чехословакия
СМИ: неизвестный вандал осквернил памятник красноармейцам в Чехии
Idnes: неизвестный вандал осквернил памятник Красной Армии в чешском городе Оломоуц