https://ria.ru/20220927/byudzhet-1819868496.html
Бюджет Белоруссии на 2023 год планируется сформировать с дефицитом
Бюджет Белоруссии на 2023 год планируется сформировать с дефицитом - РИА Новости, 27.09.2022
Бюджет Белоруссии на 2023 год планируется сформировать с дефицитом
Бюджет Белоруссии на 2023 год будет сформирован с дефицитом в размере примерно 1,2-1,6 миллиарда долларов, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:28
2022-09-27T17:28
2022-09-27T17:38
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Бюджет Белоруссии на 2023 год будет сформирован с дефицитом в размере примерно 1,2-1,6 миллиарда долларов, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов."Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к тому, что наши конъюнктурные доходы в полной мере не восстанавливаются… Пока мы предварительно говорим о суммах между 3-4 миллиардами белорусских рублей (1,2-1,6 миллиарда долларов – ред.)", - приводит Sputnik.Беларусь слова министра.Он пояснил, что ожидаемый дефицит связан со снижением по сравнению с предыдущими годами поступлений от калийной и нефтяной отраслей из-за западных санкций. Министр подчеркнул, что ресурсы для финансирования дефицита есть.Селиверстов добавил, что по итогам девяти месяцев текущего года дефицит бюджета составляет порядка 2,3 миллиарда белорусских рублей (около 0,9 миллиарда долларов). "То есть мы в плановых параметрах идем. Особых проблемных вопросов нет, все финансируем в полном объеме", - подчеркнул министр.В конце июля глава минфина говорил, что проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета. Бюджет на 2022 год утвержден с дефицитом порядка 1,5% к ВВП. На момент утверждения дефицит предусматривался в 2,84 миллиарда белорусских рублей (более 1,1 миллиарда долларов).В минфине говорили, что это абсолютно приемлемый дефицит, источники для его финансирования гарантированно есть - это остатки ранее накопленных средств бюджета. Весной власти не исключали, что в условиях западных санкций и событий на Украине запланированный на 2022 год дефицит бюджета может быть пересмотрен, а расходы бюджета будут оптимизированы, но после стабилизации курса нацвалюты не стали этого делать.
https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787755515.html
https://ria.ru/20220731/eksport-1806279679.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, украина, в мире
Белоруссия, Украина, В мире
17:28 27.09.2022 (обновлено: 17:38 27.09.2022)
Бюджет Белоруссии на 2023 год планируется сформировать с дефицитом
Бюджет Белоруссии на 2023 год сформируют с дефицитом в 1,2-1,6 миллиарда долларов
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Бюджет Белоруссии на 2023 год будет сформирован с дефицитом в размере примерно 1,2-1,6 миллиарда долларов, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов.
"Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к тому, что наши конъюнктурные доходы в полной мере не восстанавливаются… Пока мы предварительно говорим о суммах между 3-4 миллиардами белорусских рублей (1,2-1,6 миллиарда долларов – ред.)", - приводит Sputnik.Беларусь
слова министра.
Он пояснил, что ожидаемый дефицит связан со снижением по сравнению с предыдущими годами поступлений от калийной и нефтяной отраслей из-за западных санкций. Министр подчеркнул, что ресурсы для финансирования дефицита есть.
Селиверстов добавил, что по итогам девяти месяцев текущего года дефицит бюджета составляет порядка 2,3 миллиарда белорусских рублей (около 0,9 миллиарда долларов). "То есть мы в плановых параметрах идем. Особых проблемных вопросов нет, все финансируем в полном объеме", - подчеркнул министр.
В конце июля глава минфина говорил, что проблемы с экспортом белорусской продукции, вызванные западными санкциями, не сказались критически на доходах бюджета. Бюджет на 2022 год утвержден с дефицитом порядка 1,5% к ВВП. На момент утверждения дефицит предусматривался в 2,84 миллиарда белорусских рублей (более 1,1 миллиарда долларов).
В минфине говорили, что это абсолютно приемлемый дефицит, источники для его финансирования гарантированно есть - это остатки ранее накопленных средств бюджета. Весной власти не исключали, что в условиях западных санкций и событий на Украине
запланированный на 2022 год дефицит бюджета может быть пересмотрен, а расходы бюджета будут оптимизированы, но после стабилизации курса нацвалюты не стали этого делать.