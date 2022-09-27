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Число раненных при обстреле Брянки в ЛНР со стороны ВСУ возросло до пяти - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/bryanka-1819921460.html
Число раненных при обстреле Брянки в ЛНР со стороны ВСУ возросло до пяти
Число раненных при обстреле Брянки в ЛНР со стороны ВСУ возросло до пяти - РИА Новости, 27.09.2022
Число раненных при обстреле Брянки в ЛНР со стороны ВСУ возросло до пяти
Число раненных в результате обстрела Брянки в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе ГП РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:49
2022-09-27T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
брянка
луганская народная республика
луганскгаз
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела Брянки в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе ГП "Луганскгаз".Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что три человека погибли и один был ранен в результате обстрела Брянки со стороны украинских войск."ВСУ обстреляли Брянковский газовый участок. Трое сотрудников погибло. Пятеро ранены", - сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220927/spetsoperatsiya-1819799255.html
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в мире, андрей марочко, брянка, луганская народная республика, луганскгаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Брянка, Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Вооруженные силы Украины, Украина
20:49 27.09.2022
 
Число раненных при обстреле Брянки в ЛНР со стороны ВСУ возросло до пяти

"Луганскгаз": число раненных при обстреле Брянки со стороны ВСУ возросло до пяти

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела Брянки в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе ГП "Луганскгаз".
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что три человека погибли и один был ранен в результате обстрела Брянки со стороны украинских войск.
"ВСУ обстреляли Брянковский газовый участок. Трое сотрудников погибло. Пятеро ранены", - сказал представитель пресс-службы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоБрянкаЛуганская Народная РеспубликаЛуганскгазВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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