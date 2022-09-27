https://ria.ru/20220927/bogomolov-1819899846.html

МХТ имени Чехова представит премьеру в постановке Богомолова

МХТ имени Чехова представит премьеру в постановке Богомолова - РИА Новости, 27.09.2022

МХТ имени Чехова представит премьеру в постановке Богомолова

На основной сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля "Новая оптимистическая" Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:01

2022-09-27T19:01

2022-09-27T19:01

культура

новости культуры

константин богомолов

театр

мxt имени чехова

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На основной сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля "Новая оптимистическая" Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Это авторское сочинение постановщика по мотивам пьесы Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия" и его десятый проект на сцене МХТ. По словам режиссера, в этом спектакле зрителей ждет "театр о театре и не только о нем".Вместе с Богомоловым над постановкой работала его постоянный соавтор художник Лариса Ломакина.Премьерные показы пройдут 1 и 2 октября.

https://ria.ru/20220923/teatr-1818873666.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин богомолов, театр, мxt имени чехова