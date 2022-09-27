https://ria.ru/20220927/bogomolov-1819899846.html
МХТ имени Чехова представит премьеру в постановке Богомолова
МХТ имени Чехова представит премьеру в постановке Богомолова - РИА Новости, 27.09.2022
МХТ имени Чехова представит премьеру в постановке Богомолова
На основной сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля "Новая оптимистическая" Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:01
2022-09-27T19:01
2022-09-27T19:01
культура
новости культуры
константин богомолов
театр
мxt имени чехова
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На основной сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля "Новая оптимистическая" Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Это авторское сочинение постановщика по мотивам пьесы Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия" и его десятый проект на сцене МХТ. По словам режиссера, в этом спектакле зрителей ждет "театр о театре и не только о нем".Вместе с Богомоловым над постановкой работала его постоянный соавтор художник Лариса Ломакина.Премьерные показы пройдут 1 и 2 октября.
https://ria.ru/20220923/teatr-1818873666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, константин богомолов, театр, мxt имени чехова
Культура, Новости культуры, Константин Богомолов, Театр, МXT имени Чехова
МХТ имени Чехова представит премьеру в постановке Богомолова
МХТ имени Чехова представит премьеру "Новая оптимистическая" в постановке Богомолова
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На основной сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля "Новая оптимистическая" Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Это авторское сочинение постановщика по мотивам пьесы Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия" и его десятый проект на сцене МХТ. По словам режиссера, в этом спектакле зрителей ждет "театр о театре и не только о нем".
Вместе с Богомоловым над постановкой работала его постоянный соавтор художник Лариса Ломакина.
Премьерные показы пройдут 1 и 2 октября.