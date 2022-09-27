https://ria.ru/20220927/blagoustroystvo-1819843586.html

Специалисты завершили благоустройство квартала в Обручевском районе Москвы

Специалисты завершили благоустройство квартала в Обручевском районе Москвы - РИА Новости, 27.09.2022

Специалисты завершили благоустройство квартала в Обручевском районе Москвы

Специалисты завершили благоустройство территории в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды на юго-западе Москвы, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:41

2022-09-27T16:41

2022-09-27T16:41

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты завершили благоустройство территории в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды на юго-западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты привели в порядок дорожки и проложили новые, создав удобные пешеходные маршруты к образовательным и медучреждениям, обустроили 15 площадок с большими игровыми комплексами, качелями, каруселями, горками и батутами для ребят разного возраста.Кроме того, были сделаны 4 зоны с тренажерами под навесами для занятий в любую погоду, созданы места с удобной садовой мебелью для тихого отдыха и установлены новые опоры освещения с современными энергоэффективными светильниками."Территории дополнительно озеленили: высадили более 6,5 тысяч кустарников и деревьев", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220406/blagoustroystvo-1782033831.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество