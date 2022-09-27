https://ria.ru/20220927/blagoustroystvo-1819843586.html
Специалисты завершили благоустройство квартала в Обручевском районе Москвы
Специалисты завершили благоустройство квартала в Обручевском районе Москвы - РИА Новости, 27.09.2022
Специалисты завершили благоустройство квартала в Обручевском районе Москвы
Специалисты завершили благоустройство территории в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды на юго-западе Москвы, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:41
2022-09-27T16:41
2022-09-27T16:41
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты завершили благоустройство территории в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды на юго-западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты привели в порядок дорожки и проложили новые, создав удобные пешеходные маршруты к образовательным и медучреждениям, обустроили 15 площадок с большими игровыми комплексами, качелями, каруселями, горками и батутами для ребят разного возраста.Кроме того, были сделаны 4 зоны с тренажерами под навесами для занятий в любую погоду, созданы места с удобной садовой мебелью для тихого отдыха и установлены новые опоры освещения с современными энергоэффективными светильниками."Территории дополнительно озеленили: высадили более 6,5 тысяч кустарников и деревьев", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Специалисты завершили благоустройство территории в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды на юго-западе Москвы
, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили благоустройство квартала площадью 15 гектаров в Обручевском районе ЮЗАО. В рамках программы "Мой район" обновили территорию в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты привели в порядок дорожки и проложили новые, создав удобные пешеходные маршруты к образовательным и медучреждениям, обустроили 15 площадок с большими игровыми комплексами, качелями, каруселями, горками и батутами для ребят разного возраста.
Кроме того, были сделаны 4 зоны с тренажерами под навесами для занятий в любую погоду, созданы места с удобной садовой мебелью для тихого отдыха и установлены новые опоры освещения с современными энергоэффективными светильниками.
"Территории дополнительно озеленили: высадили более 6,5 тысяч кустарников и деревьев", - добавили в сообщении.