https://ria.ru/20220927/bkl-1819715484.html

Княжевская: БКЛ учитывает перспективы градостроительного развития Москвы

Княжевская: БКЛ учитывает перспективы градостроительного развития Москвы - РИА Новости, 27.09.2022

Княжевская: БКЛ учитывает перспективы градостроительного развития Москвы

Маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро учитывает потенциал градостроительного развития столицы, рассказала председатель Москомархитектуры... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:40

2022-09-27T10:40

2022-09-27T10:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

юлиана княжевская

москва

москомархитектура

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро учитывает потенциал градостроительного развития столицы, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды", - отметила она.По словам председателя Москомархитектуры, маршрут нового метрокольца проложен с учетом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений."БКЛ проходит по 26 районам в срединной зоне города, что обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы МЦК", - рассказала Княжевская.Она добавила, что с запуском БКЛ метро в шаговой доступности от мест проживания смогут воспользоваться более 2 миллионов москвичей, а также около 1,5 миллиона человек, работающих рядом со станциями.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.

https://ria.ru/20220913/elektrosnabzhenie-1816411320.html

москва

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Артем Смирнов

юлиана княжевская, москва, москомархитектура, московское центральное кольцо (мцк)