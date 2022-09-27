https://ria.ru/20220927/bilet-1819773097.html

Мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний

Мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний - РИА Новости, 27.09.2022

Мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний

РЖД вернут мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты на дальние и пригородные поезда без удержаний, сообщила компания. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:45

2022-09-27T13:45

2022-09-27T14:15

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частичная мобилизация в россии

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РЖД вернут мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты на дальние и пригородные поезда без удержаний, сообщила компания."Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу", - говорится в сообщении.‍‍‍ Возврат денежных средств за неиспользованные билеты смогут совершить также лица, которые должны были отправиться в совместную поездку с мобилизованным гражданином.Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой, где указаны сроки явки на сборный пункт, пояснили в РЖД."Вернуть деньги без сборов и плат в случае мобилизации можно также за билеты или абонементы на пригородные поезда", - добавили в компании.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ржд, общество, россия, частичная мобилизация в россии, новости - туризм