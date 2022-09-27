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Мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний
Мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний - РИА Новости, 27.09.2022
Мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний
РЖД вернут мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты на дальние и пригородные поезда без удержаний, сообщила компания. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:45
2022-09-27T13:45
2022-09-27T14:15
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РЖД вернут мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты на дальние и пригородные поезда без удержаний, сообщила компания."Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу", - говорится в сообщении. Возврат денежных средств за неиспользованные билеты смогут совершить также лица, которые должны были отправиться в совместную поездку с мобилизованным гражданином.Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой, где указаны сроки явки на сборный пункт, пояснили в РЖД."Вернуть деньги без сборов и плат в случае мобилизации можно также за билеты или абонементы на пригородные поезда", - добавили в компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, общество, россия, частичная мобилизация в россии, новости - туризм
РЖД, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Туризм, Новости - Туризм
13:45 27.09.2022 (обновлено: 14:15 27.09.2022)
Мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний
РЖД: мобилизованные смогут вернуть ж/д билеты без удержаний
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РЖД вернут мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты на дальние и пригородные поезда без удержаний, сообщила компания.
"Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу", - говорится в сообщении.
Возврат денежных средств за неиспользованные билеты смогут совершить также лица, которые должны были отправиться в совместную поездку с мобилизованным гражданином.
Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой, где указаны сроки явки на сборный пункт, пояснили в РЖД
.
"Вернуть деньги без сборов и плат в случае мобилизации можно также за билеты или абонементы на пригородные поезда", - добавили в компании.