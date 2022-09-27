https://ria.ru/20220927/bezopasnost-1819677066.html

Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов

Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов - РИА Новости, 27.09.2022

Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов

Российские силовики задержали в селе Чернобаевка Херсонской области двоих участников разведывательно-диверсионной группы, которые по заданию украинской военной... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T03:11

2022-09-27T03:11

2022-09-27T03:21

херсон

россия

ак-74

безопасность

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Российские силовики задержали в селе Чернобаевка Херсонской области двоих участников разведывательно-диверсионной группы, которые по заданию украинской военной разведки собирали информацию о войсках, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур."Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной "Алекс", 1998 года рождения, и Савельев Артем Васильевич, позывной "Малой", 2003 года рождения", — сказал собеседник агентства.По его словам, Свароба служил в украинской армии в 2018-2021 годах на должности старший солдат."Уволившись из ВСУ, убыл в родное село Чернобаевка. В конце февраля 2022 года, после начала специальной военной операции, вступил вместе со своим другом Артемом Савельевым в батальон херсонской территориальной обороны, где познакомился со своим командиром по имени Иван, позывной "Седой", возраст порядка 35-37 лет", — добавил российский силовик.В марте 2022 года "Седой" рассказал Сваробе и Савельеву, что у него есть друг по имени Андрей, который служит в главном управлении разведки минобороны Украины, и предложил им вести "партизанскую войну" против российских военных в Чернобаевке, добавил собеседник агентства.Ежедневно с марта по май 2022 года "Алекс" и "Малой" передавали "Седому" добытую разведывательную информацию о передвижении и дислокации личного состава российских войск, бронетехнике и авиации в аэропорту Чернобаевка.Сам Свароба подтвердил это и признался, что также с напарником они сообщали "Седому", насколько успешными были удары украинских войск по выявленным с их помощью целям.По словам российского силовика, особо востребованной считалась информация о местах сосредоточения авиации и средств ПВО в районе Чернобаевки."В апреле 2022 года "Седой" пересылал "Малому" в мессенджере "Сигнал" видео результатов ударов по расположению российских военных в Чернобаевском аэропорту", — отметил он.В мае "Алекс" выполнил задание "Седого" и ночью бросил "коктейль Молотова" в здание бывшего призывного пункта на Паровозной улице в Херсоне, за что получил перевод на карту от "Седого" в размере двухсот гривен — это чуть больше 400 российских рублей.В начале июня нынешнего года "Седой" предложил Алексу перепрятать схрон с оружием, где было четыре автомата АК-74 с комплектом патронов, шесть гранат РГД-5 и три пистолета "Макаров", который находился в непосредственной близости от торгово-развлекательного центра "Фабрика", рассказал собеседник агентства.Собеседник агентства рассказал и о других заданиях, выполненных "Алексом".В начале июля "Седой" прислал на телефон "Алекса" координаты пластиковой коробки с тротилом (около 400 граммов), которую ему поручалось отнести на Шуменский пустырь в Херсоне. Задание "Алекс" выполнил и получил за это 800 гривен (на тот момент около 1,5 тысяч российских рублей).В первую декаду июля "Алекс" по заданию "Седого" забрал из тайника самодельную бомбу с поражающими элементами и заложил его в Херсоне возле дороги на проспекте Адмирала Сенявина, за что получил одну тысячу гривен.В начале прошлого месяца "Алекс" выполнил еще одно задание "Седого": достал из тайника две гранаты Ф-1, леску и передал их неизвестному мужчине для установки растяжек в местах проживания российских военных.Двадцатого августа "Алекс" по заданию "Седого" встретился с неким Виталием (позывной "Цезарь"), забрал из тайника в районе херсонского хлопчатобумажного комбината семь свертков с тротилом по 200 граммов каждый и 15 дистанционных взрывателей, которые заложил в парке херсонского микрорайона Шуменский.

https://ria.ru/20220923/podelniki-1818830683.html

https://ria.ru/20220925/terakty-1819306228.html

https://ria.ru/20220831/energodar-1813427399.html

https://ria.ru/20220922/terakty-1818582322.html

херсон

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херсон, россия, ак-74, безопасность