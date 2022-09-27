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"Доят нас". В Германии возмутились отношением украинских беженцев к стране - РИА Новости, 27.09.2022
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"Доят нас". В Германии возмутились отношением украинских беженцев к стране
"Доят нас". В Германии возмутились отношением украинских беженцев к стране - РИА Новости, 27.09.2022
"Доят нас". В Германии возмутились отношением украинских беженцев к стране
Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью Bild, что украинские беженцы эксплуатируют Германию и пользуются ее... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:07
2022-09-27T21:35
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью Bild, что украинские беженцы эксплуатируют Германию и пользуются ее благосостоянием.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По официальной информации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехали около 8,8 миллиона человек.
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
21:07 27.09.2022 (обновлено: 21:35 27.09.2022)
 
"Доят нас". В Германии возмутились отношением украинских беженцев к стране

Немецкий политик Мерц: украинские беженцы "доят" Германию и пользуются ее благами

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью Bild, что украинские беженцы эксплуатируют Германию и пользуются ее благосостоянием.
"То, что мы видим, — это социальный туризм в Германию и обратно. <…> У нас есть проблема, которая становится все хуже", — заявил он, уточнив, что свыше миллиона украинских беженцев буквально "доят" государство.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По официальной информации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехали около 8,8 миллиона человек.
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