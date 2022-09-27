https://ria.ru/20220927/bezhentsy-1819754679.html

"И все на пособии": в Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины

"И все на пособии": в Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины - РИА Новости, 27.09.2022

"И все на пособии": в Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о крупном увеличении численности населения Германии за счет прибывших украинских беженцев. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:53

2022-09-27T12:53

2022-09-27T17:03

в мире

германия

украина

восточная европа

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о крупном увеличении численности населения Германии за счет прибывших украинских беженцев.Согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 миллиона человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Также подобный рост численности населения наблюдался в 2015 году из-за миграции беженцев с Ближнего Востока. Кроме того, уточняется, что в Германию прибыли около миллиона человек, из которых порядка 750 тысяч — украинцы.Пользователи в комментариях заметили, что подобный приток беженцев способствует разорению казны и ее главного источника — немецких налогоплательщиков."Когда страна превратится в руины, караван пойдет дальше", — заметил Peter P."Вопрос в том, все ли они здесь живут на самом деле или только на бумаге. Пограничный переход Гёрлиц в Польшу забит украинскими автомобилями. В обоих направлениях. А некоторых уже тошнит от того, что в этом случае речь идет о социальном мошенничестве", — пожаловался Max P."И все они — на пособии по безработице Hartz4, за которое платят наши забитые налогоплательщики. Невероятно!" — возмутился Cookie Dent."Продолжайте в том же духе. Это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика", — сыронизировал Exodus.Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев. Госсекретарь региона Лоренц Бэр в письме в адрес МВД сообщил, что в течение нескольких недель наблюдается нарастающий приток мигрантов. Он отметил, что федеральная земля "остается приверженной своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство не выполняет своих контролирующих функций.

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https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

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германия

украина

восточная европа

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, украина, восточная европа