12:53 27.09.2022 (обновлено: 17:03 27.09.2022)
"И все на пособии": в Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины
Die Welt: население Германии увеличилось до 84 миллионов человек за счет украинцев
© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о крупном увеличении численности населения Германии за счет прибывших украинских беженцев.
Согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 миллиона человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Также подобный рост численности населения наблюдался в 2015 году из-за миграции беженцев с Ближнего Востока. Кроме того, уточняется, что в Германию прибыли около миллиона человек, из которых порядка 750 тысяч — украинцы.
Пользователи в комментариях заметили, что подобный приток беженцев способствует разорению казны и ее главного источника — немецких налогоплательщиков.
"Когда страна превратится в руины, караван пойдет дальше", — заметил Peter P.
"Вопрос в том, все ли они здесь живут на самом деле или только на бумаге. Пограничный переход Гёрлиц в Польшу забит украинскими автомобилями. В обоих направлениях. А некоторых уже тошнит от того, что в этом случае речь идет о социальном мошенничестве", — пожаловался Max P.
5 сентября, 20:42Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели
"И все они — на пособии по безработице Hartz4, за которое платят наши забитые налогоплательщики. Невероятно!" — возмутился Cookie Dent.
"Продолжайте в том же духе. Это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика", — сыронизировал Exodus.
"Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 миллионов жителей. Из поступивших десяти миллионов лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 миллионов других платит только половина. Это означает, что для обеспечения одного мигранта нужно три-четыре немца. Это слишком", — заявил Thomas U.
Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев. Госсекретарь региона Лоренц Бэр в письме в адрес МВД сообщил, что в течение нескольких недель наблюдается нарастающий приток мигрантов. Он отметил, что федеральная земля "остается приверженной своей гуманитарной ответственности по приему всех лиц, нуждающихся в защите, особенно тех, кто бежал с Украины", однако, по его словам, федеральное правительство не выполняет своих контролирующих функций.
4 сентября, 15:40Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию