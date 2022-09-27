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ВС России с начала спецоперации уничтожили 2094 украинских беспилотника
ВС России с начала спецоперации уничтожили 2094 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 2094 украинских беспилотника
Уже почти 2,1 тысячи украинских военных беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:14
2022-09-27T13:14
2022-09-27T13:14
специальная военная операция на украине
технологии
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уже почти 2,1 тысячи украинских военных беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия
ВС России с начала спецоперации уничтожили 2094 украинских беспилотника
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 2094 беспилотника ВСУ, 304 самолета