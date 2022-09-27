https://ria.ru/20220927/bayraktar-1819759086.html

Российские силы уничтожили украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар"

Российские силы уничтожили украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар" - РИА Новости, 27.09.2022

Российские силы уничтожили украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар"

Российские подразделения уничтожили в Днепропетровской области наземную станцию управления беспилотниками "Байрактар", сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:06

2022-09-27T13:06

2022-09-27T14:42

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в Днепропетровской области наземную станцию управления беспилотниками "Байрактар", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 27 сентября.Кроме того, истребители ВКС России сбили в Херсонской области два украинских МиГ-29. Средства ПВО перехватили семь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. В воздухе уничтожены тактическая ракета "Точка-У" и 17 снарядов РСЗО HIMARS.Помимо этого, массированным огневым ударом по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ ликвидированы более 150 украинских военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220927/bezhentsy-1819754679.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)