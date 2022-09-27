13:06 27.09.2022 (обновлено: 14:42 27.09.2022)
Российские силы уничтожили украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар"
Минобороны: российские силы уничтожили украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБеспилотники, сбитые в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Беспилотники, сбитые в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в Днепропетровской области наземную станцию управления беспилотниками "Байрактар", сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 27 сентября.
Кроме того, истребители ВКС России сбили в Херсонской области два украинских МиГ-29. Средства ПВО перехватили семь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. В воздухе уничтожены тактическая ракета "Точка-У" и 17 снарядов РСЗО HIMARS.
"В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников. <...> В промышленной зоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники", — также говорится в документе.
Помимо этого, массированным огневым ударом по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ ликвидированы более 150 украинских военнослужащих.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.