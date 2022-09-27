https://ria.ru/20220927/baykal-1818868282.html
Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика"
Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика" - РИА Новости, 27.09.2022
Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика"
На Байкале есть врата в ад? Правда, что Чингисхан пересек озеро пешком? "Ведьмины круги" нарисовали ведьмы? Как превратиться в лебедя и не столкнуться с желтым змеем в глубинах вод? Где найти золото, которое себе оставили духи Байкала? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.
2022-09-27T12:00
2022-09-27T12:00
2022-09-27T12:38
какая-то мистика
подкаст
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Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика"
На Байкале есть врата в ад? Правда, что Чингисхан пересек озеро пешком? "Ведьмины круги" нарисовали ведьмы? Как превратиться в лебедя и не столкнуться с желтым змеем в глубинах вод? Где найти золото, которое себе оставили духи Байкала? Рассказываем о легендах и сказаниях, связанных с самым глубоким озером в мире.
audio/mpeg
Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика"
На Байкале есть врата в ад? Правда, что Чингисхан пересек озеро пешком? "Ведьмины круги" нарисовали ведьмы? Как превратиться в лебедя и не столкнуться с желтым змеем в глубинах вод? Где найти золото, которое себе оставили духи Байкала? Рассказываем о легендах и сказаниях, связанных с самым глубоким озером в мире.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Какая-то мистика, Подкаст
12:00 27.09.2022 (обновлено: 12:38 27.09.2022)
Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика"
На Байкале есть врата в ад? Правда, что Чингисхан пересек озеро пешком? "Ведьмины круги" нарисовали ведьмы? Как превратиться в лебедя и не столкнуться с желтым змеем в глубинах вод? Где найти золото, которое себе оставили духи Байкала? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.