https://ria.ru/20220927/baykal-1818868282.html

Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика"

Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика" - РИА Новости, 27.09.2022

Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика"

На Байкале есть врата в ад? Правда, что Чингисхан пересек озеро пешком? "Ведьмины круги" нарисовали ведьмы? Как превратиться в лебедя и не столкнуться с желтым змеем в глубинах вод? Где найти золото, которое себе оставили духи Байкала? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.

2022-09-27T12:00

2022-09-27T12:00

2022-09-27T12:38

какая-то мистика

подкаст

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Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика" На Байкале есть врата в ад? Правда, что Чингисхан пересек озеро пешком? "Ведьмины круги" нарисовали ведьмы? Как превратиться в лебедя и не столкнуться с желтым змеем в глубинах вод? Где найти золото, которое себе оставили духи Байкала? Рассказываем о легендах и сказаниях, связанных с самым глубоким озером в мире. audio/mpeg

Сезон "Легенды Байкала". Трейлер подкаста "Какая-то мистика" На Байкале есть врата в ад? Правда, что Чингисхан пересек озеро пешком? "Ведьмины круги" нарисовали ведьмы? Как превратиться в лебедя и не столкнуться с желтым змеем в глубинах вод? Где найти золото, которое себе оставили духи Байкала? Рассказываем о легендах и сказаниях, связанных с самым глубоким озером в мире. audio/mpeg

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