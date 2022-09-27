https://ria.ru/20220927/bangladesh-1819681463.html

СМИ: число погибших при крушении судна в Бангладеш возросло до 50

СМИ: число погибших при крушении судна в Бангладеш возросло до 50 - РИА Новости, 27.09.2022

СМИ: число погибших при крушении судна в Бангладеш возросло до 50

Число погибших при опрокидывании судна в Бангладеш возросло до 50 человек, 40 все еще считаются пропавшими без вести, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T06:25

2022-09-27T06:25

2022-09-27T06:25

в мире

бангладеш

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584052729_0:285:1959:1387_1920x0_80_0_0_bbabf3b9178748333ea44468d99846fe.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число погибших при опрокидывании судна в Бангладеш возросло до 50 человек, 40 все еще считаются пропавшими без вести, сообщает издание Dhaka Tribune.Ранее сообщалось о 31 погибшем. Как писали СМИ, индуистские паломники направлялись в храм, когда судно внезапно опрокинулось и затонуло в реке Каратойя на севере страны.Отмечается, что поисково-спасательная операция была приостановлена вечером в понедельник. Ее возобновление планируется на рассвете во вторник. Среди погибших, по заявлению властей, 25 женщин, 13 детей и 12 мужчин.Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.

https://ria.ru/20220619/bangladesh-1796508244.html

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, происшествия