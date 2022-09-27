https://ria.ru/20220927/bangladesh-1819681463.html
СМИ: число погибших при крушении судна в Бангладеш возросло до 50
СМИ: число погибших при крушении судна в Бангладеш возросло до 50 - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: число погибших при крушении судна в Бангладеш возросло до 50
Число погибших при опрокидывании судна в Бангладеш возросло до 50 человек, 40 все еще считаются пропавшими без вести, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T06:25
2022-09-27T06:25
2022-09-27T06:25
в мире
бангладеш
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число погибших при опрокидывании судна в Бангладеш возросло до 50 человек, 40 все еще считаются пропавшими без вести, сообщает издание Dhaka Tribune.Ранее сообщалось о 31 погибшем. Как писали СМИ, индуистские паломники направлялись в храм, когда судно внезапно опрокинулось и затонуло в реке Каратойя на севере страны.Отмечается, что поисково-спасательная операция была приостановлена вечером в понедельник. Ее возобновление планируется на рассвете во вторник. Среди погибших, по заявлению властей, 25 женщин, 13 детей и 12 мужчин.Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.
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в мире, бангладеш, происшествия
В мире, Бангладеш, Происшествия
СМИ: число погибших при крушении судна в Бангладеш возросло до 50
Dhaka Tribune:число погибших при опрокидывании судна в Бангладеш возросло до 50
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Число погибших при опрокидывании судна в Бангладеш возросло до 50 человек, 40 все еще считаются пропавшими без вести, сообщает
издание Dhaka Tribune.
Ранее сообщалось о 31 погибшем. Как писали СМИ, индуистские паломники направлялись в храм, когда судно внезапно опрокинулось и затонуло в реке Каратойя на севере страны.
Отмечается, что поисково-спасательная операция была приостановлена вечером в понедельник. Ее возобновление планируется на рассвете во вторник. Среди погибших, по заявлению властей, 25 женщин, 13 детей и 12 мужчин.
Подобные несчастные случаи довольно часто происходят в Бангладеш, территорию которой пересекают более 230 рек, при этом это крушение стало самым крупным происшествием с лодками в Бангладеш за этот год.