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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП стран Азии в 2022 году
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП стран Азии в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2022
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП стран Азии в 2022 году
ВВП стран восточной Азии и Тихоокеанского региона вырастет на 3,2% в 2022 году после 7,2% в 2021 году, следует из опубликованного обновленного прогноза... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:04
2022-09-27T05:04
2022-09-27T06:35
экономика
азия
тихий океан
китай
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. ВВП стран восточной Азии и Тихоокеанского региона вырастет на 3,2% в 2022 году после 7,2% в 2021 году, следует из опубликованного обновленного прогноза Всемирного банка."Регион в целом, как ожидается, замедлит (рост) до 3,2% в 2022 году по сравнению с 7,2% в 2021", - указано в документе.Как отмечается, замедление темпов роста в значительной степени связано с более низкими темпами роста китайской экономики в 2022 году по сравнению с 2021-м."Регион восточной Азии и Тихого океана без учета Китая, как ожидается, подскочит на 5,3% в 2022 году по сравнению с 2,6% в 2021 году", - указали во Всемирном банке.
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экономика, азия, тихий океан, китай, всемирный банк
Экономика, Азия, Тихий океан, Китай, Всемирный банк
05:04 27.09.2022 (обновлено: 06:35 27.09.2022)
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП стран Азии в 2022 году
Всемирный банк: ВВП стран Азии вырастет на 3,2% в 2022 году, без учета Китая – на 5,3%