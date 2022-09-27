https://ria.ru/20220927/aziya-1819679816.html

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП стран Азии в 2022 году

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП стран Азии в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2022

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП стран Азии в 2022 году

ВВП стран восточной Азии и Тихоокеанского региона вырастет на 3,2% в 2022 году после 7,2% в 2021 году, следует из опубликованного обновленного прогноза... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T05:04

2022-09-27T05:04

2022-09-27T06:35

экономика

азия

тихий океан

китай

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. ВВП стран восточной Азии и Тихоокеанского региона вырастет на 3,2% в 2022 году после 7,2% в 2021 году, следует из опубликованного обновленного прогноза Всемирного банка."Регион в целом, как ожидается, замедлит (рост) до 3,2% в 2022 году по сравнению с 7,2% в 2021", - указано в документе.Как отмечается, замедление темпов роста в значительной степени связано с более низкими темпами роста китайской экономики в 2022 году по сравнению с 2021-м."Регион восточной Азии и Тихого океана без учета Китая, как ожидается, подскочит на 5,3% в 2022 году по сравнению с 2,6% в 2021 году", - указали во Всемирном банке.

https://ria.ru/20220907/gref-1815003492.html

азия

тихий океан

китай

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экономика, азия, тихий океан, китай, всемирный банк