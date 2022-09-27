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СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов - РИА Новости, 27.09.2022
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СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов
СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов
Минтранс России попросил Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации - пилотам и инженерам, пишет газета... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:11
2022-09-27T09:11
россия
частичная мобилизация в россии
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минтранс России попросил Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации - пилотам и инженерам, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу.По словам собеседников газеты, Минобороны дало принципиальное согласие на эту отсрочку. Организациям гражданской авиации поручено подготовить перечни профессий и списки сотрудников, не подлежащих призыву по частичной мобилизации. Один из собеседников издания отмечает, что отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты, но не, например, бортпроводники.По данным издания, профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 23 сентября направила письмо в Минтранс с просьбой распространить отсрочку от призыва на всех сотрудников системообразующих организаций авиации, авиаремонта и авиапрома.В АЭВТ указывали, что в закон "О воинской обязанности" устанавливает категории граждан, не подлежащих призыву на военные сборы, к ним относится и летнотехнический состав, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта. В письме ассоциации отмечается, что работникам авиапредприятий при этом поступают повестки, пишет газета.
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россия, частичная мобилизация в россии, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Общество
09:11 27.09.2022
 
СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов

"Известия": Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в медиабанкМобилизованные жители города Севастополя и республики Крым принимают присягу
Мобилизованные жители города Севастополя и республики Крым принимают присягу - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Мобилизованные жители города Севастополя и республики Крым принимают присягу . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минтранс России попросил Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации - пилотам и инженерам, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу.
По словам собеседников газеты, Минобороны дало принципиальное согласие на эту отсрочку. Организациям гражданской авиации поручено подготовить перечни профессий и списки сотрудников, не подлежащих призыву по частичной мобилизации. Один из собеседников издания отмечает, что отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты, но не, например, бортпроводники.
По данным издания, профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 23 сентября направила письмо в Минтранс с просьбой распространить отсрочку от призыва на всех сотрудников системообразующих организаций авиации, авиаремонта и авиапрома.
В АЭВТ указывали, что в закон "О воинской обязанности" устанавливает категории граждан, не подлежащих призыву на военные сборы, к ним относится и летнотехнический состав, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта. В письме ассоциации отмечается, что работникам авиапредприятий при этом поступают повестки, пишет газета.
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РоссияЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
 
 
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