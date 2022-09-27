https://ria.ru/20220927/aviatsiya-1819692909.html

СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов

СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов - РИА Новости, 27.09.2022

СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов

Минтранс России попросил Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации - пилотам и инженерам, пишет газета... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:11

2022-09-27T09:11

2022-09-27T09:11

россия

частичная мобилизация в россии

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минтранс России попросил Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации - пилотам и инженерам, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу.По словам собеседников газеты, Минобороны дало принципиальное согласие на эту отсрочку. Организациям гражданской авиации поручено подготовить перечни профессий и списки сотрудников, не подлежащих призыву по частичной мобилизации. Один из собеседников издания отмечает, что отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты, но не, например, бортпроводники.По данным издания, профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 23 сентября направила письмо в Минтранс с просьбой распространить отсрочку от призыва на всех сотрудников системообразующих организаций авиации, авиаремонта и авиапрома.В АЭВТ указывали, что в закон "О воинской обязанности" устанавливает категории граждан, не подлежащих призыву на военные сборы, к ним относится и летнотехнический состав, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта. В письме ассоциации отмечается, что работникам авиапредприятий при этом поступают повестки, пишет газета.

https://ria.ru/20220921/dvigateli-1818447299.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, частичная мобилизация в россии, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество