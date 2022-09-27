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В СПЧ опровергли слухи о насилии над участником незаконной акции в Москве - РИА Новости, 27.09.2022
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В СПЧ опровергли слухи о насилии над участником незаконной акции в Москве
В СПЧ опровергли слухи о насилии над участником незаконной акции в Москве - РИА Новости, 27.09.2022
В СПЧ опровергли слухи о насилии над участником незаконной акции в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и СПЧ РФ Ева Меркачева опровергла информацию о сексуальном насилии над участником незаконной акции в центре... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:09
2022-09-27T20:09
происшествия
ева меркачева
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и СПЧ РФ Ева Меркачева опровергла информацию о сексуальном насилии над участником незаконной акции в центре Москвы, оскорблявшим детей и ополченцев Донбасса.В минувшее воскресенье несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение. Во вторник информированный источник рассказал РИА Новости, что следствие возбудило уголовное дело об экстремизме на участников незаконной акции. После задержания один за другим они принялись извиняться за то, что говорили про ополченцев и их детей. Главный чтец тоже извинился за свой поступок: "Хочу еще раз принести извинения всем женщинам, детям, мужчинам, моим соотечественникам".Некоторые издания и Telegram-каналы после задержания активиста сообщили со ссылкой на его адвоката, что его якобы избили и изнасиловали гантелью.По словам Меркачевой, 31-летний Артем Камардин находится в ИВС. Она добавила, что у мужчины, согласно официальному диагнозу, "ушибленная рана лобной кости, ушибы, гематома и ссадины мягких тканей лица и туловища, ушибленная рана слизистой верхней губы и ушиб мягких тканей грудной клетки"."Травм прямой кишки нет... Гантель ему полицейские никуда не засовывали. Что с ней произошло - он отказался говорить", - написала правозащитница в своем Telegram-канале.
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происшествия, ева меркачева, москва
Происшествия, Ева Меркачева, Москва
20:09 27.09.2022
 
В СПЧ опровергли слухи о насилии над участником незаконной акции в Москве

Член СПЧ Меркачева опровергла слухи о насилии над участником незаконной акции в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время задержания участников несанкционированной акции в Москве
Сотрудники полиции во время задержания участников несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники полиции во время задержания участников несанкционированной акции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и СПЧ РФ Ева Меркачева опровергла информацию о сексуальном насилии над участником незаконной акции в центре Москвы, оскорблявшим детей и ополченцев Донбасса.
В минувшее воскресенье несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение. Во вторник информированный источник рассказал РИА Новости, что следствие возбудило уголовное дело об экстремизме на участников незаконной акции. После задержания один за другим они принялись извиняться за то, что говорили про ополченцев и их детей. Главный чтец тоже извинился за свой поступок: "Хочу еще раз принести извинения всем женщинам, детям, мужчинам, моим соотечественникам".
Некоторые издания и Telegram-каналы после задержания активиста сообщили со ссылкой на его адвоката, что его якобы избили и изнасиловали гантелью.
По словам Меркачевой, 31-летний Артем Камардин находится в ИВС. Она добавила, что у мужчины, согласно официальному диагнозу, "ушибленная рана лобной кости, ушибы, гематома и ссадины мягких тканей лица и туловища, ушибленная рана слизистой верхней губы и ушиб мягких тканей грудной клетки".
"Травм прямой кишки нет... Гантель ему полицейские никуда не засовывали. Что с ней произошло - он отказался говорить", - написала правозащитница в своем Telegram-канале.
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