https://ria.ru/20220927/aktivizatsiya-1819927058.html

В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта

В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 27.09.2022

В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта

Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:25

2022-09-27T21:25

2022-09-27T21:42

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

в мире

иван филипоненко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР сообщили, что три человека погибли и пять были ранены в результате обстрела Брянки со стороны украинских войск."По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути", - заявил Филипоненко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819919880.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, украина, в мире, иван филипоненко, вооруженные силы украины