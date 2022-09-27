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В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/aktivizatsiya-1819927058.html
В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта
В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 27.09.2022
В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта
Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:25
2022-09-27T21:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
в мире
иван филипоненко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР сообщили, что три человека погибли и пять были ранены в результате обстрела Брянки со стороны украинских войск."По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути", - заявил Филипоненко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819919880.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, украина, в мире, иван филипоненко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, В мире, Иван Филипоненко, Вооруженные силы Украины
21:25 27.09.2022 (обновлено: 21:42 27.09.2022)
 
В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта

В Народной милиции ЛНР сообщили об активизации украинских войск по всей линии фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР сообщили, что три человека погибли и пять были ранены в результате обстрела Брянки со стороны украинских войск.
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США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы
"По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути", - заявил Филипоненко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ миреИван ФилипоненкоВооруженные силы Украины
 
 
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