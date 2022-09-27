https://ria.ru/20220927/aeroport-1819698328.html
Домодедово принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов
Домодедово принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов - РИА Новости, 27.09.2022
Домодедово принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов
Московский аэропорт "Домодедово" принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов из-за тумана в столичном регионе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:30
2022-09-27T09:30
2022-09-27T10:56
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов из-за тумана в столичном регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее во вторник корреспонденты РИА Новости сообщали, что сильный туман наблюдается утром в нескольких районах на западе Москвы."Московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций — более 650 метров. Воздушная гавань приняла 9 рейсов, которые были перенаправлены в "Домодедово" из других аэропортов московского авиаузла", - говорится в сообщении.Во "Внуково" ранее во вторник рассказали РИА Новости, что из-за тумана в районе аэропорта на запасной аэродром ушли шесть рейсов.В пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает штатно.
https://ria.ru/20220926/aeroporty-1819471214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), общество, москва, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Общество, Москва, Туризм, Новости - Туризм
09:30 27.09.2022 (обновлено: 10:56 27.09.2022)
Домодедово принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов
Домодедово принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов из-за тумана
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" принял девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов из-за тумана в столичном регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее во вторник корреспонденты РИА Новости сообщали, что сильный туман наблюдается утром в нескольких районах на западе Москвы.
"Московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций — более 650 метров. Воздушная гавань приняла 9 рейсов, которые были перенаправлены в "Домодедово" из других аэропортов московского авиаузла", - говорится в сообщении.
Во "Внуково" ранее во вторник рассказали РИА Новости, что из-за тумана в районе аэропорта на запасной аэродром ушли шесть рейсов.
В пресс-службе "Шереметьево
" РИА Новости сообщили, что аэропорт работает штатно.