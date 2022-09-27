https://ria.ru/20220927/aeroflot-1819744454.html

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 27.09.2022

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:28

2022-09-27T12:28

2022-09-27T12:28

туризм

шереметьево (аэропорт)

москва

хургада

красное море

аэрофлот

шарм-эш-шейх

отдых на море

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается в релизе перевозчика.Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться с 1 октября из терминала С аэропорта Шереметьево, говорится в релизе.На воздушных линиях между городами Египта и Москвой будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в октябре также возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа.

https://ria.ru/20220922/aeroflot-1818693867.html

москва

хургада

красное море

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