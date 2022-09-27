https://ria.ru/20220927/aeroflot-1819744454.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 27.09.2022
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:28
2022-09-27T12:28
2022-09-27T12:28
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отдых на море
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается в релизе перевозчика.Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться с 1 октября из терминала С аэропорта Шереметьево, говорится в релизе.На воздушных линиях между городами Египта и Москвой будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в октябре также возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа.
https://ria.ru/20220922/aeroflot-1818693867.html
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шереметьево (аэропорт), москва, хургада, красное море, аэрофлот, шарм-эш-шейх, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Москва, Хургада, Красное море, Аэрофлот, Шарм-эш-Шейх, Отдых на море, куда можно лететь
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
"Аэрофлот" с 1 октября возобновляет рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх