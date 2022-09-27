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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220927/aeroflot-1819744454.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 27.09.2022
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:28
2022-09-27T12:28
туризм
шереметьево (аэропорт)
москва
хургада
красное море
аэрофлот
шарм-эш-шейх
отдых на море
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается в релизе перевозчика.Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться с 1 октября из терминала С аэропорта Шереметьево, говорится в релизе.На воздушных линиях между городами Египта и Москвой будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в октябре также возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа.
https://ria.ru/20220922/aeroflot-1818693867.html
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хургада
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шереметьево (аэропорт), москва, хургада, красное море, аэрофлот, шарм-эш-шейх, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Москва, Хургада, Красное море, Аэрофлот, Шарм-эш-Шейх, Отдых на море, куда можно лететь
12:28 27.09.2022
 
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

"Аэрофлот" с 1 октября возобновляет рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщается в релизе перевозчика.
Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться с 1 октября из терминала С аэропорта Шереметьево, говорится в релизе.
На воздушных линиях между городами Египта и Москвой будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в октябре также возобновляет регулярные рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 15:08Туризм
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ТуризмШереметьево (аэропорт)МоскваХургадаКрасное мореАэрофлотШарм-эш-ШейхОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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