https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819419312.html

Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина

Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 26.09.2022

Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:58

2022-09-26T08:58

2022-09-26T12:17

украина

владимир путин

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии. "Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО", — написал один из комментаторов. "Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез", — поддержал другой."Я больше не могу слушать Зеленского", — отметил третий. "Путин не блефует с ядерными оружием, — говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" — возмутился пользователь. "До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?" — задались вопросом читатели. В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский говорил, что серьезно относится к словам президента России про ядерное оружие. В недавнем обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819273352.html

https://ria.ru/20220926/udar-1819409587.html

https://ria.ru/20220925/klichko-1819320224.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире