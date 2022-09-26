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Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 26.09.2022
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Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 26.09.2022
Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:58
2022-09-26T12:17
украина
владимир путин
владимир зеленский
нато
в мире
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии. "Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО", — написал один из комментаторов. "Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез", — поддержал другой."Я больше не могу слушать Зеленского", — отметил третий. "Путин не блефует с ядерными оружием, — говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" — возмутился пользователь. "До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?" — задались вопросом читатели. В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский говорил, что серьезно относится к словам президента России про ядерное оружие. В недавнем обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220925/ukraina-1819273352.html
https://ria.ru/20220926/udar-1819409587.html
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украина, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире
Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
08:58 26.09.2022 (обновлено: 12:17 26.09.2022)
 
Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина

Читатели Welt отметили изменение в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии.
"Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО", — написал один из комментаторов.
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"Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез", — поддержал другой.
"Я больше не могу слушать Зеленского", — отметил третий.
"Путин не блефует с ядерными оружием, — говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" — возмутился пользователь.
"До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?" — задались вопросом читатели.
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В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский говорил, что серьезно относится к словам президента России про ядерное оружие.
В недавнем обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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